A 20 años de la crisis del 2001: “Generó un daño en Bahía que nunca se pudo recuperar”

A 20 años del trágico de diciembre de 2001, Virginia Linares, quien en ese momento ocupaba la presidencia del Concejo Deliberante en Bahía Blanca y es actual integrante de Progresistas en Red, analizó los largos meses de crisis económica y social.

“Lo del 2001 fue muy fuerte. La situación era grave y nosotros lo veíamos viendo desde hace algunos meses, luego del ingreso de Domingo Cavallo y porque había muchísima desocupación”, recordó en LA BRÚJULA 24.

“Nosotros desde el municipio generábamos los programas de trabajo y nos ayudaron empresas privadas y el Puerto. En ese momento pudimos lograr que en Bahía se pueda parar el tema de los saqueos, no se si no fue la única ciudad grande en la que no ocurrió”, continuó en el programa Hoy También.

Luego sostuvo que “en ese momento más crítico se entregaban bolsones en las distintas delegaciones y necesitamos a las fuerzas de seguridad para ordenar y negociamos para que nos ayuden. Luego surgieron los clubes del trueque y fueron tres meses muy importantes”.

“Además fue la primera vez que el municipio estuvo complicado para pagar los salarios pero los planes sociales no se tocaban”, añadió.

Por último sentenció que “Cavallo y Menem generaron un daño en Bahía que nunca más se pudo recuperar, a mí me generan rechazo”.