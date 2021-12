Un ex Bahía Basket implicado en grave incidente vial en Córdoba

El bahiense Federico Elías, ex Bahía Basket y conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, está acusado de huir del dramático incidente vial en el que una joven de 17 años sufrió la amputación de la pierna izquierda al ser atropellada en Córdoba. El automovilista se entregó en las últimas horas ante la justicia.

En la camioneta también estaba Cristian Amicucci, compañero del acusado. Ambos fueron apartados del plantel de Instituto, club de básquet donde militan en la actualidad.

“Ante los hechos de público conocimiento vinculados al grave accidente de tránsito ocurrido el 16 de diciembre de 2021, en el cual se menciona a jugadores profesionales del plantel de básquet de la institución, la Comisión Directiva dispuso iniciar un proceso de investigación interna a los fines de conocer la intervención de los mismos en el hecho, su eventual participación y demás circunstancias referidas al asunto. Durante el tiempo de esclarecimiento de los hechos y atento al compromiso del club con la sociedad en general y apego a las normas legales y morales, se resolvió apartar provisoriamente del plantel profesional a las personas que supuestamente estarían vinculadas en alguna medida al hecho”, se indicó.

Elías fue uno de los jugadores más buscados del mercado de la Liga Nacional y fue Instituto quien se quedó a mediados de este año con la “puja” por el deportista de 21 años y 1,86 metros de talla.

El drama vial ocurrió en la entrada a una estación de servicio en Humberto Primero y General Paz, en pleno centro cordobés.

Elías fue la “joyita” del mercado. En la última temporada de la Liga Nacional, descendió con el equipo bahiense pero el escolta tuvo un destacado año a nivel individual. Con 16,5 puntos de promedio, el joven fue el sexto goleador de la campaña pasada en la Liga.

“Estoy sumamente dolido con lo que pasó”

Federico Elías, de 22 años, conducía la camioneta Toyota Hilux que se detuvo para acosar, según la denuncia, a un grupo de jóvenes y que ocasionó un accidente que le costó la pierna a una de ellas. Iba acompañado de otros dos integrantes del plantel.

Elías está imputado de lesiones graves culposas, a lo que le cabe una escala penal de 2 a 4 años.

Representado por el reconocido abogado Carlos Nayi, el jugador de Instituto habló con Noticiero Doce sobre lo sucedido:

“Salíamos de María María y cuando iba conduciendo por Humberto Primo vimos a las chicas y paramos a preguntarles si sabían de algún after y nos dicen que no. Cuando vamos a arrancar se escucha la frenada de atrás. En ese momento nos shockeamos y al toque dije “Pará, ¿qué pasó?” y con mis compañeros seguimos y nos fuimos del lugar”, indicó.

“Después fuimos mal asesorados por un abogado que nos dijo que no era momento para presentarse, que nos iban a detener ahí, que no era momento para hablar, por eso no volvimos”, continuó Elías, y aseguró que, lejos de acosarlas, “solo les preguntamos si sabían de algún after, fue la única pregunta que hice y nos dijeron que no”

Elías y las otras personas que ocupaban la camioneta, que se dio a la fuga tras el hecho, estuvieron siendo intensamente buscados.

El jugador, además, dejó un mensaje para la joven que sufrió la amputación de una de sus piernas con el accidente: “Si escuchan o me están viendo, estamos para lo que quieran mi familia y yo. Estoy sumamente dolido con lo que pasó, ojalá el tiempo se pudiera volver atrás para que no haya pasado nada. Pasó lo que pasó y estoy con Milagros y su familia para lo que quiera y necesite”.

El basquetbolista, ex Bahía Basket, llegó a la Gloria en julio de este año para integrar el plantel profesional que disputa la Liga Nacional de Básquet.

Fuente: showsport.com.ar

Fuente: Página 12