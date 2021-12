La defensa de los fleteros no ve otro final para el debate que la absolución

María Laura Bentivegna es, junto con el abogado capitalino Miguel Ángel Pierri, defensora particular de los cinco integrantes del Sindicato de Fleteros que están siendo juzgados acusados de “apretar” a otros camioneros en el ingreso a distintas empresas del puerto y el polo petroquímico de nuestra ciudad. Mañana, en horario a confirmar, el Tribunal Oral Criminal Nº 3 dará a conocer el veredicto.

Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci, Pablo Andrés Halberg y Salvador Florentino, llegaron al debate imputados de asociación ilícita por el fiscal Mauricio De Cero.

La defensa de los fleteros rechaza desde antes del comienzo del juicio la acusación de asociación ilícita, a lo que se suma ahora la apreciación, por parte de Bentivegna, de falta de pruebas a los delitos endilgados.

“Declararon muchos testigos y el debate, salvo por el certificado médico que se presentó por el problema de salud que tuvo el Fiscal, fue bastante prolijo. Con la declaración de los testigos fue contundente la prueba recolectada por parte de la defensa. Creo que ni siquiera los testigos del Fiscal pudieron acreditar las cosas que figuraban en la causa”, afirmó la abogada al ser consultada por la redacción de La Brújula 24.

La letrada consideró que, sin lugar a dudas, la conclusión del juicio debería terminar siendo la absolución de los acusados.

“Claramente no nos favoreció la interrupción (por el problema de salud de Del Cero), porque al momento de alegar hubo que reeditar cosas que habían pasado una semana atrás, pero de todas maneras no hubo prácticamente testigos que declararan en contra de los imputados o en favor de poder probar una asociación ilícita como la que se pretende imputar”, precisó.

La abogada particular sentenció que “quedó demostrado que se trataba de delegados de un sindicato que estaban prestando funciones para el gremio pero que de ninguna manera y en ningún momento tuvieron intenciones de asociarse para cometer delitos”.

“Si vamos a ver la actuación de cualquier sindicado como una asociación delictiva, es cambiar la figura penal”, amplió.

“En el juicio aprendimos muchas cosas”

Bentivegna diferenció el caso de sus asistidos con lo sucedido en torno de la denominada causa de la UOCRA, un entramado de pedidos de coimas a empresarios.

“Se trata a los sindicatos de igual manera, pero honestamente, al no conocer en profundidad la causa de la UOCRA, creo que esto no tiene nada que ver con lo que allí pasó. Hace mucho tiempo que funciona en el país, pero en esta ciudad hace poco tiempo y todavía no han logrado las empresas ‘tranzar’ con ellos, y de ahí que esté este problema”, explicó.

“En el juicio –manifestó- hubo muchas cosas que aprendimos. Esperamos que el aprendizaje no haya sido solo para la defensa”.

Finalmente, Bentivegna ratificó lo que a su criterio debería ocurrir mañana, cuando el tribunal dé a conocer su veredicto.

“El Fiscal no pidió nada alternativo a la asociación ilícita y todos los delitos que pretenden imputar son a través de esa figura. En el debate esos delitos no han quedado acreditados, por lo cual considero que corresponde la absolución”, concluyó.