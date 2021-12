Salió a andar en bici con su hijo y casi se mata

Fabio es un vecino bahiense que está pasando un mal momento. Está muy enojado y, la verdad, que no es para menos. Por una obra mal señalizada en el barrio Aldea Romana, terminó con la cara destruida. Y para colmo ahora no puede trabajar. Completo.

En diálogo con el programa “Bahía Hoy”, que se emite por LA BRÚJULA 24, el hombre comentó que “salí anoche con mi hijo a dar una vuelta en bicicleta como hago normalmente y en la calle Pilmaiquén y Las Heras, que están haciendo un cordón cuneta, veo que mi hijo se cae y atrás me caigo yo”.

A modo de detalle, Fabio explicó que ambos venían por la bicisenda hasta que “se clavó la bici y me fui de cabeza”. Y lamentó que “tengo una docena de puntos, un ojo cerrado, la nariz fisurada, todo esto porque alguien no señalizó como corresponde, no dejó nada para advertir que la bajada de la senda no estaba más”.

Así quedó el rostro del vecino.

“En lugar de eso dejaron una cámara de registro de la cloaca y detrás de eso es donde me fui de cabeza. Hoy estoy peor porque tengo más hinchado y los ojos cerrados. Es una vergüenza que no hagan lo que corresponde. Yo sabía que ahí había una bajada de tierra, pero no que habían bajado el nivel a tal punto que se clavó la rueda y salí volando”, aseveró con bronca.

Y agregó: “Mi hijo está bien, pero ayer la pasamos feo porque tuvimos que llamar a mi señora para que me venga a buscar, una situación bastante complicada que se podría haber evitado. Estoy en mi casa, ahora el problema es que no puedo ir a trabajar. Son todas las consecuencias que trae no haber pensado que eso que estaban haciendo estaba mal”.