Evitó caer en una estafa y lo amenazan con matarlo a hachazos

Un vecino de Bahía Blanca estuvo a punto de caer en una estafa con la venta de un local comercial y ahora recibe amenazas de parte de quienes intentaron timarle una importante suma de dinero.

Diego relató que el 30 de noviembre recibió una oferta y acordó el pago por un fondo de comercio con unas personas que se identificaron como habitantes de Mayor Buratovich.

“Me dijo que el hijo iba a vivir acá, que ya había tenido comercio y quería empezar acá en Bahía. Me pregunta el valor, me dice que me transfiere 20% y el resto en efectivo, le pido que me transfiera el total”, contó la víctima.

Una vez que la persona le confirmó la transferencia, Diego cierra el negocio y se va al banco. “Me dicen que no tengo transferencia”, recordó sobre el momento en que le saltaron las sospechas de que algo no andaba bien.

“No sé si me estás tomando el pelo, voy a ir con un hacha y te voy a cortar en pedacitos. Devolveme la plata”, le dijo la persona en un mensaje de voz.

Diego agregó que tras salir del banco lo llaman supuestamente de la misma entidad financiera y le piden una serie de datos que no suministró. Además le exigían la suma de 12 mil pesos para que se hiciera efectiva la transferencia de la venta del comercio.

“Hice la denuncia en la policía. Con esta persona no me comuniqué más. Tengo un poco de miedo porque no sé lo que pueda pasar. Espero que esto sirva para que no le pase a nadie, que no den sus datos por teléfono porque no los piden”, agregó.