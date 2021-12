La columna de la Ubfal: Barassi hizo de las suyas con una divertida clase de zumba en pleno programa de TV

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, desplegó todo su material ligado con el mundo de la farándula, en el inicio del último mes del año que propone más cambios en lo que respecta a la programación radial y televisiva en los principales medios capitalinos, con primicias que solo ella puede contar.

A continuación, una síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Con su impronta de seguir a cada participante de 100 argentinos dicen para donde dispara y su talento para improvisar situaciones varias; este martes Darío Barassi organizó una divertida clase de zumba entre pregunta y pregunta. Su equipo participó del insólito show y así se entiende cómo un simple formato de preguntas y respuestas puede atrapar cada tarde al televidente. El mismo participante había desafiado antes a Barassi por su supuesto parecido con Ricky Martin y el conductor le permitió mostrarlo. Barassi no para y el lunes le ganó a su archicompetidor Iván de Pineda (que perdió a su campeón el viernes) por 8.2 a 7.5. De la peluca del lunes, rubísima, pasó a imitar a una participante con un look de hombro descubierto”.

¡Darío Barassi organizó una clase de zumba en pleno programa! 😂😂👏 #100ArgentinosDicen pic.twitter.com/MZW24S5amC — 100 argentinos dicen (@100argdicen) November 30, 2021

“Después de la renuncia de Marcelo Longobardi a Radio Mitre y de que Jonatan Viale eligiera quedarse en Radio Rivadavia, el periodista Pablo Rossi pensó que le darían la conducción de ese espacio tan preciado, pero al parecer no hubo acuerdo para esa decisión y ayer renunció y se quedaría con la primera mañana de Rivadavia, de donde se va Luis Majul. El enroque tiene que ver con que Mitre le ofrecía por ahora solo quedarse hasta el 1 de febrero en lugar de Longobardi, en realidad de Willy Kohan, donde adelantamos hace días que finalmente estará hasta esa fecha Jorge Fernandez Díaz. El periodista cordobés ya venía armando su equipo para tomar el lugar de la primera mañana de Mitre, pero ayer tomó la decisión de renunciar y pasar a Rivadavia cuando no le aseguraban el año laboral en ese horario. Así, angustiado, se lo habría contado a la gente de su programa de la señal de La Nación que pudo medir su desazón ante lo que él habría llamado un ‘destrato’. Evidentemente, Mitre busca un nombre fuerte para su primera mañana y todavía no lo tiene, y quiere contar con esta figura para el relanzamiento del horario en el mes de febrero cuando también volverá a la segunda mañana Jorge Lanata, ahora de vacaciones, reemplazado por Gonzalo Sanchez”.

“Después de la triste despedida de María Belen Ludueña de Buenos Días América, la nutricionista Fiorella Vitelli habló de las microviolencias que sufrió en su momento en ese programa donde se desempeñó hasta antes de la pandemia (aunque tenía contrato de exclusividad hasta febrero del 2021) y de donde se fue sin que la dejen despedirse. Hablando con Nilda Sarli por la Once Diez, la nutricionista sostuvo que no es solo la persona que está al frente de un programa, sino que hay mujeres detrás de cámara, en producción y cargos ejecutivos que no ayudan, dejando en claro que no solo los varones son los que le hicieron vivir momentos tensos y plagados de incomodidad”.