Víctima del exhibicionista: “Iba a mi trabajo a acosarme todo el tiempo”

Aylén, de 21 años, es la víctima del depravado que esta tarde recuperó la libertad por disposición judicial.

Se trata de Ricardo Parada, de 68 años, quien había sido alojado en la comisaría Sexta de Villa Rosas.

La joven habló con LA BRÚJULA 24 y expresó su bronca por la resolución de la Justicia de Garantías, de la cual ella se enteró circunstancialmente cuando vio al acusado en la calle.

Además, convocó a una concentración a realizarse esta noche, alrededor de las 21.30, en la puerta de la casa del imputado en Saavedra Lamas al 2300, para pedir que se vaya del barrio.

Aylén inició su relato aclarando que la primera información que dio la Policía tuvo inexactitudes.

“Esto sucedió el domingo a las 15 cuando yo salía de trabajar, pero en realidad este hombre iba al negocio a acosarme todo el tiempo; llenaba los carros con mercadería y nunca se llevaba nada”, expresó la joven y agregó que, en la garita de colectivos, “con los pantalones bajos, apenas me vio se me tiró encima y me manoseó toda”.

La víctima aportó otras precisiones sobre el hecho en la charla que tuvo con “Nunca es tarde”, el programa que se emite por este medio.

“Fue a mi casa a buscarme, vive a media cuadra. Hablé con mi patrón y él me dijo que haga la denuncia. El domingo tuve la suerte que corrí más rápido que él porque es rengo de una pierna. En el barrio anduvo diciendo que nosotros tuvimos una relación y que quería volver a andar conmigo”, señaló.

Aylén llegó a su casa huyendo de Parada, llamó al 911 y pidió la presencia de la Policía para poner distancia con el agresor sexual.

Luego solicitó una restricción de acercamiento, pero lo peor fue –según puntualizó- saber de la liberación del hombre porque lo vio en el barrio, donde habría acosado a otras mujeres.

“Cuando lo subí en las redes sociales, salieron chicas que viven por acá a decir que les hacía exactamente lo mismo”, indicó y lamentó la forma en la que se enteró de la liberación: “Nadie me anticipó nada. Hoy me pasó a mí y lo puedo hablar, pero puede haber chicos que no puedan expresarse. ¿Y si mañana el ataque es más violento…?”.

Respecto de la manifestación de esta noche señaló que “nos vamos a manifestar para que se vaya del barrio”.

“Nadie quiere que siga viviendo acá para que no pase lo mismo, hay muchos chicos en la cuadra. Si es como dice su familia, que está enfermo, entonces que lo internen. Ellos dicen que se van a ocupar, pero no lo hacen y la justicia tampoco, porque lo largaron como si no hubiera pasado nada”, concluyó.