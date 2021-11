Ginóbili y su diagnóstico acerca del momento de Bolmaro y Campazzo en la NBA

Cuando Manu Ginóbili habla simplemente hay que escuchar. Esta vez analizó el momento de Leandro Bolmaro y Facundo Campazzo en la NBA y dejó conceptos sumamente interesantes al respecto.

“Lo de Leandro (Bolmaro) es más a largo plazo, con 20 años está haciendo sus primeros pasos, creciendo… Hoy la NBA no es lo que era hace diez años, que llegaba el jugador ya consagrado. En la actualidad la liga se transformó en un lugar que enseña, que te madura… que aprendés. Destina un montón de recursos para que te transformes en la mejor versión de vos mismo. Recién empieza, juega más en la Liga de Desarrollo, pero tiene unas condiciones, la cabeza, el talento, es cuestión de tiempo y que Minnesota sea el lugar para que él florezca”, detalló el bahiense, según recogió Solo Básquet.

“Lo de Facu (Campazzo) es un poco distinto. Es una realidad, un jugador que quiero tener en mi equipo siempre. El tema es que está en un equipo en el que no puede mostrar lo mejor de sí mismo porque no tiene tanto la pelota en las manos. Y para sacar lo mejor de él hay hacerlo jugar el pick and roll. Denver es un equipo que se basa mucho en el centro, que la lleva y la tiene siempre. No está teniendo todas las oportunidades que necesita para ganar esa confianza. Pero es un jugador reconocido a nivel mundial, no depende exclusivamente de cómo le va este año, aunque le vendría muy bien estar jugando y ganando esa confianza para el siguiente paso. Así que son dos jugadores impecables. Uno es un basquetbolista maduro, competidor y profesional, y Bolmaro está haciendo recién sus primeros pasos”, finalizó Ginóbili.

Fuente: Basquet Plus.