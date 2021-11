En el Villicum se definen varios campeonatos

Fin de semana de definiciones es el que se avecina para las categorías TC Pick Up, TC Mouras, TC Pista Mouras y Fórmula 3 Metropolitana, que por primera vez acelerarán en El Villicum de San Juan.



Mariano Werner llega a la última fecha liderando el campeonato de TC Pick Up con apenas 1 punto de ventaja sobre Juan Pablo Gianini. Andrés Jakos está tercero a la expectativa, a 15 puntos, seguido de Pezzuchi a 26 del líder, Gastón Rossi también a 26 y Federico Pérez a 30.



Habrá 63 puntos en juego (esta última fecha otorga puntaje y medio), por lo tanto además de los mencionados, Rodríguez, De Benedictis, Martínez, De Carlo, Mazzacane, Chapur, Miserda y Jalaf tienen chances matemáticas.



En TC Mouras y TC Pista Mouras se repartirán 70,5 puntos. Marcos Quijada lidera el campeonato de TC Mouras con 31 unidades de ventaja sobre Jeremías Olmedo. Tobías Martínez, Bundziak, Brezzo, Azar, Gandulia y Pilo todavía sueñan con el título.



En TC Pista Mouras Gaspar Chansard le lleva 20,5 puntos a Franco Deambrosi y 34 a Gerónimo Gonnet. Detrás están: Ochoa, Schialchi, De Bonis, Piñeiro, Bracco, Meichtri y Morán.



Mientras que en la Fórmula Metropolitana todo estará reducido a dos nombres, Esteban Mancuso y Blas Sefchek. El de Chacabuco reúne 468 puntos y le lleva 23 al pampeano de Eduardo Castex con 61 en juego.

Cronograma Villicum – San Juan

Viernes 26 de noviembre

09.50 a 10.20 hs. 1er. Entrenamiento TC Pista Mouras Grupo B

10.25 a 10.55 hs. 1er. Entrenamiento TC Pista Mouras Grupo A

11.00 a 11.30 hs. 1er. Entrenamiento TC Mouras Grupo B

11.35 a 12.05 hs. 1er. Entrenamiento TC Mouras Grupo A

13.40 a 14.10 hs. 2do. Entrenamiento TC Pista Mouras Grupo B

14.15 a 14.45 hs. 2do. Entrenamiento TC Pista Mouras Grupo A

14.50 a 15.20 hs. 2do. Entrenamiento TC Mouras Grupo B

15.25 a 15.55 hs. 2do. Entrenamiento TC Mouras Grupo A

16.00 a 16.20 hs. 1er. Entrenamiento TC Pick Up Grupo B

16.25 a 16.45 hs. 1er. Entrenamiento TC Pick Up Grupo A

18.10 a 18.30 hs. 2do. Entrenamiento TC Pick Up Grupo B

18.35 a 18.55 hs. 2do. Entrenamiento TC Pick Up Grupo A

Sábado 27 de noviembre

09.40 a 10.00 hs. 1er. Entrenamiento TC Pick Up Grupo B

10.05 a 10.25 hs. 1er. Entrenamiento TC Pick Up Grupo A

11.00 a 11.20 hs. Entrenamiento TC Mouras Grupo B

11.23 a 11.43 hs. Entrenamiento TC Mouras Grupo A

11.47 a 12.07 hs. 2do. Entrenamiento TC Pick Up Grupo B

12.10 a 12.30 hs. 2do. Entrenamiento TC Pick Up Grupo A

12.34 a 12.54 hs. Entrenamiento TC Pista Mouras, Grupo B

12.57 a 13.17 hs. Entrenamiento TC Pista Mouras, Grupo A

15.00 a 15.08 hs. Clasificación TC Mouras 3* Tercio

15.11 a 15.19 hs. Clasificación TC Mouras 1* Tercio

15.22 a 15.30 hs. Clasificación TC Mouras 2* Tercio

(El 1 y 2 Tercio estará compuesto por los integrantes de la Copa)

15.35 a 15.43 hs. Clasificación TC Pick Up Grupo C

15.46 a 15.54 hs. Clasificación TC Pick Up Grupo A

15.57 a 16.05 hs. Clasificación TC Pick Up Grupo B

(El Grupo A y B estará compuesto por los integrantes de la Copa)

16.10 a 16.18 hs. Clasificación TC Pista Mouras 3* Tercio

16.21 a 16.30 hs. Clasificación TC Pista Mouras 1* Tercio

16.33 a 16.41 hs. Clasificación TC Pista Mouras 2* Tercio

(El 1 y 2 Tercio estará compuesto por los integrantes de la Copa)

Domingo 28 de noviembre

09.05 hs. 1* Serie TC Pista Mouras, 4 vueltas

09.30 hs. 2* Serie TC Pista Mouras, 4 vueltas

09.55 hs. 1ra. Serie TC Mouras, 4 vueltas

10.20 hs. 2da. Serie TC Mouras, 4 vueltas

12.20 hs. FINAL TC Pista Mouras – 14 vueltas o 30 minutos

13.10 hs. FINAL TC Mouras – 16 vueltas o 30 minutos

14.15 hs. FINAL TC Pick Up – 15 vueltas o 30 minutos

Fuente: Campeones