Palacio, uno de los preferidos entre los hinchas para el Boca que viene

Desde que Juan Román Riquelme llegó a Boca, en todos los mercados de pases su política es la misma, la de incorporar grandes figuras o futbolistas que hayan pasado por el Xeneize y aún tengan nivel como para defender la azul y oro. Sin embargo, también le dio lugar a sus juveniles en el último tiempo ante la falta de refuerzos.

De la lista de los que pegaron la vuelta hay dos que son queridos por los hinchas, Javi García y Edwin Cardona, pero no tanto como este destacado delantero que brilló en Boca, levantó varios títulos y ahora los aficionados piden por su vuelta mientras la rompe en Europa.

Se trata de Rodrigo Palacio, delantero que en 2007 ganó una Libertadores junto a Riquelme, autor de uno de los tantos del Brescia en la importante victoria como visitante ante Vicenza. Con el 3 a 2 a su favor, el atacante de 39 años y sus compañeros se treparon a la cima de la Serie B.

Su conversión llegó a los 21 minutos para poner la paridad al marcador luego de que Proia abriera el marcador para los visitantes. Antes del cierre del primer tiempo, Bertagonli aumentó la ventaja para el Brescia y a los 81′ selló el encuentro a pesar del descuento de Giacomelli. Fue 3 a 2 final y punta del campeonato para el ex Xeneize.

La racha de Rodrigo en el Brescia

En 13 encuentros disputados de la Serie B, Rodrigo Palacio convirtió 3 goles y es el gran referente del Brescia, club al cual llegó este año libre del Bologna. Justamente, cuando finalizó su contrato en dicho club se rumoreó que volvería a Boca pero nada de eso ocurrió porque el Xeneize jamás lo contactó, algo que si hizo Banfield, donde se formó.

Más allá de sus buenos números con 39 años, Palacio no tiene en mente volver a Boca porque no lo llamaron. El motivo pasa porque en esa posición Sebastián Battaglia tiene muchos jugadores y realmente buscan más un centrodelantero que un carrilero o extremo. Esto le cierra las puertas aunque no está dicha la última palabra.

Fuente: LB24 / El Crack Deportivo.