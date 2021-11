Falta de médicos en el Municipal: “Deberían devolvernos el servicio por el que pagamos”

El faltante de médicos clínicos y emergentólogos del último fin de semana en la guardia del Hospital Municipal despertó la preocupación no solo de las autoridades, sino también de los vecinos de la ciudad que se ven impedidos de poder acudir para recibir atención en materia de salud.

Valeria Rodríguez, concejal electa por Avanza Libertad, habló con LA BRÚJULA 24 y compartió sus sensaciones al respecto: “Con nuestros impuestos contribuimos a parte del presupuesto de dicho nosocomio que, por mi cálculo, es casi un cuarto del total que tiene la comuna. Deben devolvernos el servicio que esperamos”.

“Sobran justificaciones y hay que empezar a ver las fallas para que en las Fiestas no vuelva a ocurrir. Los interrogantes son muy grandes y hasta ahora me estoy ocupando en interiorizarme en el tema”, sostuvo Rodríguez, en el programa “Bahía Hoy”.

Paralelamente, quien ocupó el segundo lugar en la lista encabezada por José Luis Espert, se expresó con relación a sus acciones antes de asumir su banca: “En mi caso particular mantuve contacto con dirigentes del Ejecutivo y ediles del HCD. Desde mi función por fuera de la política he mantenido diálogos previos y no me importa si tengo que ser la que levante el teléfono”.

“Soy proactiva y es el mismo comportamiento que tuve al ver esta situación del Hospital. Quienes piensan que no tenemos autonomía de criterio y análisis es predisponerse a un mal clima de debate. Que seamos dos concejales de una tercera fuerza es solo una cuestión matemática, demostraremos la clase de representantes que somos”, finalizó, en respuesta a quienes consideran que van a votar todas las ordenanzas del oficialismo local.