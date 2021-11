Pese a tener mayoría, Gay dijo que tendrá “las puertas abiertas” para la oposición

El Intendente Héctor Gay recorrió la obra que se viene llevando adelante en el Jardín de Infantes 945, ubicado en calle Fabián González 1037. Lo acompañaron los concejales electos Fabiola Buosi –actual presidenta del Consejo Escolar– y Adrián Jouglard –actual Secretario de Gobierno-.

Primero, ante la consulta de La Brújula 24, el jefe comunal se refirió al avance de trabajos -o no avance- por parte de ABSA. “No hemos tenido mayor novedad, la última vez que hablé fue hace un mes, cuando me pidieron dar una mano con la exención de tasas municipales. Les dije que sí, es decir las obras no tendrán tasas de construcción, pero en el ínterin cambiaron las autoridades y no hemos tenido contacto”.

“En esta semana me pondré en contacto con el Ministro y con los responsables de Hidráulica de la Provincia para ver cuáles son los planes. Viene nuevamente el verano y ya estamos teniendo problemas. Ninguna de las obras que anunció el gobernador en su momento han empezado”, aseveró.

Por supuesto, el resultado de las elecciones, ampliamente favorables a Juntos en Bahía, no podía no ser parte de la charla. El cansancio post campaña, por ejemplo. “No ha sido mi caso porque no estuve tan involucrado, aunque evidentemente son bastante intensas y algunos funcionarios del equipo eran candidatos, y hoy mismo estoy aquí con Adrián Jouglard y Fabiola Buosi recorriendo este jardín. La idea es no decaer, al contrario, estos son estímulos muy interesantes”.

“El jueves vamos a hacer una conferencia de prensa anunciando algunos cambios de nombres de aquellos que pretendo me acompañen el resto de la gestión. –Adrián– Jouglard será el próximo presidente del Concejo Deliberante, es la propuesta que nosotros vamos a llevar para que así sea los próximos dos años”, adelantó.

Consultado respecto de un sucesor para el 2023, Gay dijo que “no tengo un nombre, obviamente hay candidatos. Seguramente haya interna en 2023 con el resto de los partidos de la coalición, el radicalismo tiene ansias de ir a las PASO y tratar de imponer su candidato, creo que el contador De Leo tiene una legítima aspiración”. De igual modo, expuso que “tampoco quiero entrar en esta vorágine de que salimos de una campaña y entramos en la otra. Yo trataré de demorarlo lo más posible, no quiero que en 2022 estemos ocupados en quien va a ser el candidato en 2023, hay que priorizar la gestión por sobre todas las cosas”.

“Eso es una responsabilidad tanto nuestra como de la prensa. Yo tengo la doble condición, el periodismo es tan ansioso que a veces tiene la doble vara y critica si se habla de candidatos pero igual pregunta quién va a serlo”.

“Siempre nos hemos sentado con el peronismo, de hecho hay algunos que vienen a mi despacho y está bien, otros que prefieren no hacerlo. Yo tengo las puertas abiertas para todos y las voy a seguir teniendo, estoy convencido de que los problemas de este país se solucionan con menos grieta”, añadió el jefe comunal.