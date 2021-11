José Luis Espert, de Avanza Libertad, se ubicó como tercero en la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca también lo acompañaron los números: dos concejales de su espacio llegan al HCD.

Esta mañana, en diálogo con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, el economista resaltó que “fue impresionante lo de ayer, estamos muy felices, aunque con los pies sobre la tierra porque hay que hacer un montón de cosas por el bien de la gente que nos votó”.

“Nos hemos consolidado como la fuerza liberal más importante de la Argentina, habiendo hecho una elección extraordinaria en la madre de las batallas que es Buenos Aires. Y Bahía Blanca ha sido la cabecera de playa de esa extraordinaria, por eso mis felicitaciones a los candidatos”, dijo.

En Bahía, los referentes de Avanza Libertad son Juan Martín Barrionuevo y Valeria Rodríguez. “Y también a los que no nos votaron, porque eso hará que mejoremos la propuesta para la próxima elección. Estamos con los pies sobre la tierra, pero muy felices porque el esfuerzo lo hicimos con dos escarbadientes”.

Y comparó: “Hay un número que es brutal, el Frente de Todos con todo el aparato a disposición pudo aumentar 600 mil votos entre las PASO y ayer, nosotros 300 mil. Felices por consolidarnos como los líderes del liberalismo en la Argentina”.

“En Bahía Blanca es más impresionante, porque en toda la Provincia hemos aumentado la mitad de lo que subió el Frente de Todos, pero en Bahía fue casi lo mismo. Felicito a los ‘candidatazos’ que tenemos allí”, reiteró.

Por otra parte, a modo de análisis, comentó que “hay que tener en cuenta que hubo cuatro puntos más de gente que votó ahora y no lo hizo en las primarias, 67% contra 71. Sobre un padrón de casi 10 millones, estamos hablando de 400 mil personas. Digo esto porque no es fácil hacer un análisis de dónde pescamos esos casi 300 mil votos más que sacamos. No dudo que una parte haya sido de esos nuevos votantes, una parte de Juntos y otra del Frente de Todos”.

“Nuestra propuesta fue muy concreta, torcimos el debate a discutir las cuestiones vinculadas a los problemas de la gente y no las estupideces que nos tiene acostumbrados la vieja política. Hablamos de seguridad, de como generar trabajo”. “Mano dura con el delincuente, estamos hartos de que la gente tenga que vivir encerrada y el delincuente haciendo videos en la calle antes de robar. Yo me metí en política para cambiar la realidad, hay que decir las cosas como son, mano dura para el delincuente, cárcel o bala, nosotros queremos que el argentino normal viva de otra manera, pero acá está todo dado vuelta”, apuntó.