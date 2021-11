Habló el protagonista de la brutal agresión filmada en la entrada de un colegio

José Molina, de 35 años, fue uno de los protagonistas centrales de la feroz pelea que se registró en inmediaciones de la Escuela Media N°3, más precisamente en Vieytes y Bravard, pasadas las 17 del viernes.

Las violentas escenas fueron filmadas con teléfonos celulares, imágenes que se viralizaron y generaron un reproche generalizado.

Molina y su hijo de 15 años fueron detenidos como resultado de la gresca y trasladados a la comisaría Segunda, donde se iniciaron actuaciones sumariales por lesiones contra el mayor, con intervención de la UFIJ N° 15.

Desde la redacción de LA BRÚJULA 24 se hizo contacto con el papá que estuvo demorado algunas horas para tener su versión de lo ocurrido.

De lo dicho por el hombre, lo más llamativo surgió cuando explicó el motivo de la pelea.

“La chica tiene una discusión con mi hijo por un partido de vóley en la escuela, porque ella tenía que jugar y como no iba a la escuela lo pusieron en el equipo al nene mío. Cuando ella vuelve a la escuela lo empieza a bardear. Mi hijo le dice ‘si querés, jugá; a mí me pusieron, no es que quise estar’. De ahí en más la piba le dijo ‘te van a agarrar a la salida de la escuela y te van a romper todo mi novio, mi primo, mi hermano, mi papá’”, expresó.

Según Molina, de inmediato pusieron al tanto de las amenazas a las autoridades del colegio, y que le respondieron “no va a pasar nada, papá, quédese tranquilo”.

“El padre de la nena lo empieza a llamar al nene mío, amenazándolo de muerte. Las autoridades del colegio nos dicen que lo retiremos para evitar problemas y que ellos iban a tomar cartas en el asunto. Fuimos a buscarlo miércoles y jueves y no hubo inconvenientes. El viernes no iba a ir yo, creyendo que no iba a pasar nada. Me llama el peluquero de mi hijo para avisarme que lo iban a buscar al nene mío. Cuando estábamos yendo, mi nene nos envía un mensaje diciendo que lo estaban esperando afuera”, precisó.

“Cuando llego, veo gente reunida en la esquina; agarro al nene y cuando cruzábamos la calle empiezan a gritarnos y se vienen corriendo para nuestro lado. Agarré un palo de hockey, me volví y le pegué un palazo al grandote, el papá de la nena”, amplió.

“YO NO QUERÍA QUE PASARA ESTO”

En la charla con este medio, Molina aseguró que “yo no quería que pasara esto”.

“Es cierto que se fue de las manos. Si tengo que pedirle disculpas a los padres y a los chicos, lo hago, pero esta persona no fue a buscar a su hija; fue a pegarle al nene mío. Tengo pruebas de lo que digo. Le pegaron a mi nena de 12 años y los malos de la película somos nosotros”, señaló.

El entrevistado indicó que, “si piden las cámaras, van a ver cómo se originó todo”. “No miento en nada y en las filmaciones se tiene que ver”, aseguró.