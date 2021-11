Conocé la maniobra que está “de moda” en Bahía

Más allá de que estamos atravesando, según palabras de especialistas, una casi total normalidad respecto de la constante baja de casos de Covid19, también es cierto que en el último tiempo casi todo se volcó a la virtualidad por cuestiones de toda índole. Y al mismo tiempo, se incrementaron las ciberestafas.

Es un hecho, no hay que buscar mucho para verificar que eso es una realidad. Supuestos bancos, premios que no existen, compras a través de las redes sociales. Un sinfín de “herramientas” que los delincuentes tienen al alcance de su mano para, mediante engaños, quedarse con eso que no les pertenece.

Incluso utilizando el nombre de ANSES. Aunque claro, no es nuevo. Incluso desde la propia Administración Nacional de la Seguridad Social dieron a conocer en más de una oportunidad que varios estafadores están tratando de llevar adelante extorsiones.

Según alertaron, de manera enfática, “no se está enviando personal a domicilio ni se están contactando telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo”. Hay que estar atentos. Este mecanismo, de acuerdo a las constantes denuncias recibidas por esta redacción, parece haberse “reactivado” en Bahía Blanca.

“Pedimos a todos y todas que se mantengan informados por los distintos canales oficiales y que, ante cualquier situación de estas características, no den ningún tipo de información bancaria y realicen la denuncia ante las autoridades”. Eso indicó meses atrás el titular de la Jefatura Regional Bonaerense 1, Darío Méndez. Frase que evidentemente, vuelve a cobrar relevancia.

Uno de los mensajes con los que intentan estafar a la gente: