Santilli y Manes lideraron el cierre de Juntos en La Plata

El primer candidato a diputado nacional bonaerense de Juntos, Diego Santilli, llamó hoy a “construir una provincia distinta” y a “cambiar la historia”, al cerrar la campaña electoral del espacio opositor para los comicios legislativos del próximo domingo.

Acompañado por Facundo Manes y por el resto de los candidatos de la lista, además de intendentes y referentes provinciales, Santilli dedicó gran parte de su discurso a cuestionar al Gobierno nacional.

“Le pedimos trabajo al Gobierno y nos respondieron con platita, como si pudieran comprar nuestra dignidad. Y le pedimos que apoyen a los comercios y Pymes, y nos respondieron con militantes controlando los comercios”, remarcó.

En la misma línea, y haciendo foco en la inseguridad, y en particular en el asesinato del kiosquero Roberto Sabo durante un robo en Ramos Mejía, afirmó: “Y le pedimos que no nos maten más por un par de zapatillas y dijeron que no iban a hacer nada porque esto pasa en todas partes del mundo. No es así, no es así”.

Santilli también agradeció a los referentes nacionales que lo acompañaron en distintas recorridas de campaña, y en este sentido nombró a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, el neurólogo radical Manes indicó, en el acto realizado en el Club Atenas de La Plata, que “no estamos acá para seguir emparchando, no podemos emparchar más, tenemos que hacer una revolución”.

“Tenemos que hacer una revolución del conocimiento”, aclaró, y sostuvo que “en Juntos vamos a luchar contra la inseguridad, no nos conformamos con tratar los síntomas, vamos a trabajar sobre las causas”.

El folclore del acto lo aportaron militantes radicales que entonaban los cánticos de “Volveremos a ser Gobierno, como en el 83”, y una marcada presencia de remeras, gorros y cotillón rojo, en alusión al “Colorado” Santilli, cuyos partidarios repetían que “el domingo, cueste lo que cueste, tenemos que ganar”.

Los organizadores buscaron “provincializar” el acto y que no aparecieran referentes nacionales de JxC. Entre los dirigentes del espacio se vio a Margarita Stolbizer, Waldo Wolff, Hernán Lombardi, Guillermo Montenegro, Emilio Monzó, Cristian Ritondo, Martiniano Molina, Néstor Grindetti y Diego Valenzuela.

Tras el cierre formal en La Plata, Santilli y Manes visitaron la ciudad de Mar del Plata, donde encabezaron un acto reducido junto al intendente local, Guillermo Montenegro, y recorrieron un mercado comunitario.

