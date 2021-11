Qué es la Peste Porcina Africana y cómo evitar su propagación: habló un especialista del SENASA

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitió hoy un aviso de alerta sanitario por la Peste Porcina Africana (PPA), válido para todo el país. El organismo apunta a evitar la “potencial propagación” de este virus luego de que se lo detectara en cerdos en República Dominicana y Haití.

La PPA es una enfermedad cuyo virus tiene la capacidad de permanecer viable en materia orgánica por largos períodos (sangre, alimentos cárnicos no procesados térmicamente, cadáveres, etc.), y que tiene una alta letalidad. De momento no existe una vacuna eficaz que permita la contención, de ahí la preocupación ante su presencia en el continente americano.

Para conocer detalles de la resolución y las implicancias que esta tiene para el “ciudadano de a pie”, desde la redacción de La Brújula 24 se tomó contacto con Alejandro Pérez, encargado del área Porcinos del SENASA.

“Una de las cuestiones de esta resolución de alerta es advertir no solamente a los que están vinculados con la producción sino a la población en general, que es una enfermedad que no afecta al hombre”, explicó el especialista.

“Es un virus que permanece mucho tiempo en los productos cárnicos que no han sido tratados y es muy factible que pasajeros o turistas, en su equipaje, puedan ingresar al país un producto contaminado y éste, por una serie de eventos, termine siendo alimento tanto de un cerdo doméstico como silvestre; eso se está observando en diferentes partes del mundo”, indicó.

“La enfermedad ha avanzado en Europa, Asia y China, que es un gran productor de cerdo. La noticia es que, después de 40 años, el virus vuelve a ingresar en el continente americano, en República Dominicana y Haití. Por ser Dominicana un punto turístico de importancia, Senasa viene aumentando los niveles de prevención de ingreso a través de control de equipaje y en los desechos de embarcaciones, así como la práctica de productores que suelen alimentar a los cerdos con este tipo de desperdicios que provenga del exterior”, precisó Pérez.

El vocero del Senasa dijo que el riesgo de contagio se puede disminuir a través de un proceso de calentamiento térmico, a 70 grados y durante treinta minutos.

“Ante sintomatología de peste porcina africana, pedimos que se notifique al Senasa para actuar rápidamente y así poder contener un foco de la enfermedad, evitando que se disemine en el territorio”, concluyó.