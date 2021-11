Golpes entre Moreno y el canillita: “No quiero un candidato en bicicleta y sin dientes”

La última visita de Guillermo Moreno a Bahía dejó mucha tela para cortar. Luciano Martos, candidato a concejal por el Partido Federal Republicano, participó anoche del programa La Brújula TV, que conducen los periodistas Germán Sasso y Martín Noir por BVC, y recordó un momento de máxima tensión con el ex funcionario de Cristina Kirchner.

Primero, respecto de sus expectativas inmediatas, el conocido canillita dijo que “vamos a lograr algo distinto en el Concejo Deliberante a base de gestión, abarcando muchos temas importantes. Se van a sorprender”.

Pero claro, el “plato fuerte” tuvo que ver con lo ocurrido, según señaló Martos, durante el paso de Guillermo Moreno por la ciudad. “Me desilusionó en lo personal. No quiero hablar del tema, (ante la agresión) no reaccioné porque me quedaba sin boleta”. “Él se maneja así, allá el, yo me manejo de otra manera”.

Y recordó cómo fue su vinculación con el espacio liderado por el ex Secretario de Comercio Interior. “Fue un acuerdo de arriba, acuerdos de la autoridad del partido. Pero yo me dedico a trabajar acá. No tengo rencor, si yo hubiera reaccionado capaz que sería tapa de Clarín, pero quiero serlo por algo bueno”.

“Me pueden criticar por mis zapatillas, o por los dientes, pero yo pongo mi corazón trabajando al servicio de la gente”, sostuvo el vendedor de diarios y revistas.

“Mi boleta va a estar sola, nos costó mucho, fue un trabajo super artesanal. Un grupo de chicas vendieron empanadas, recibimos donaciones. ¿Cómo no me voy a emocionar?, ayer fue un gran referente en silla de ruedas a buscar boletas, es una persona que tiene sus problemas, y eso es fundamental. ¿Cómo no vamos a hacer el esfuerzo?, ¿cómo no vamos a seguir con fuerza?. Somos todos gente trabajadora”, cerró.