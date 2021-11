Ex combatientes reclaman por el anticipo jubilatorio: “Es nuestra última oportunidad”

Gustavo Santillán, veterano bahiense de la guerra de Malvinas, habló esta mañana con el equipo del programa “Vive cada día”, que se emite por LA BRÚJULA 24, sobre el reclamo jubilatorio por el cual ayer hubo una numerosa manifestación frente a la Gobernación, en La Plata.

El planteo señala que se trata de un colectivo de 400 veteranos que fueron excluidos de la ley que rige desde el año 2006. Por eso es que presentaron un proyecto para ser incluidos en ese régimen de jubilación anticipada. De todos modos, sostienen, la propuesta todavía no ha sido tratada.

En contacto con este medio, Santillán señaló que “esta ley tiene unos 20 años de sanción, es Provincial, y regulaba la jubilación anticipada para todos aquellos veteranos que se desempeñan en la administración pública, en su mayoría auxiliares de educación”.

“En aquel momento quedaron excluidos, no sabemos cómo, una franja importante de veteranos que no habíamos sido conscriptos, sino que estuvimos combatiendo con grados de suboficiales u oficiales”, explicó. Y dijo que “nosotros pasamos a ser civiles y no tenemos ningún tipo de retiro ni nada por el estilo”.

“Cuando nos dimos cuenta de esa situación éramos unos 500 agentes en toda la provincia, hoy no llegamos a 400. Esta diferencia es por todos aquellos compañeros que fueron falleciendo por distintas causas”. “Por eso venimos reclamando desde hace más de 10 años, han pasado distintas administraciones y nunca llegamos a un dictamen favorable. Creemos que esta es la última oportunidad y ayer nos convocamos para ser recibidos por el Gobierno”, apuntó Santillán.