Kablan y su desafío en MasterChef: “Cuesta salir de la zona de confort”

El periodista especialista en policiales Paulo Kablan es uno de los participantes de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de famosos que hará su estreno este lunes en la pantalla de Telefe.

En diálogo con La Brújula 24, el profesional detalló cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida personal y dijo que lo más difícil es “salir de la zona de confort”. Claro, es un nuevo desafío.

“Es todo una lotería, esperemos que salga todo bien y que no haga desastres. La cocina me gusta, la disfruto, pero soy un cocinero de casa”, explicó el profesional. Y agregó: “Mi hijo, además de ser periodista es chef y cocinó en lugares muy exclusivos de toda Europa. Pero él lo es, no yo. Somos todos absolutamente amateur en el programa, obviamente es una competencia de entretenimiento”.

“Nosotros no cocinamos ninguno de manera profesional, más allá de que alguno lo haga un poco más que otro. Cuando te piden cosas más exclusivas es cuando empezás a flaquear. Estos días me estoy dando cuenta de que lo peor de todo, lo que más intriga, es salir de la zona de confort. A mí dame cualquier expediente, pero cuando vas a otra zona empiezan las complicaciones”, indicó.

De todos modos, Kablan señaló que “es divertido, lo tomo como un desafío familiar. Me pongo a cocinar al lado de mi señora, que es pastelera, para ver si le agarro la mano. Creen que yo cocino bien, pero no es así. Tener en tu casa gente que cocina bien no te traslada el conocimiento, te hace comer bien”.