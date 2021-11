Denuncian picadas en las inmediaciones del Parque de Mayo

Gerardo es un vecino del barrio Universitario que está muy indignado. Según relata, desde hace algún tiempo hay un sector lindero al Parque de Mayo que se convirtió en una pista clandestina para picadas de motos. Siempre de madrugada. Y dormir plácidamente, asegura, es imposible.

Esto ocurre en calle Córdoba, entre Urquiza y 12 de Octubre. “Se ha vuelto insoportable desde hace tres semanas, se ha retirado totalmente el personal de Tránsito. Antes había permanentes procedimientos. Llamamos al 911, pero no hay respuestas. La policía viene, dan una vueltita y cuando se van, vuelve todo”, expuso el hombre en diálogo con el móvil de La Brújula 24.

Y agregó, respecto del detalle de las carreras ilegales: “Llegan más o menos 12:30 de la noche, se instalan, con público, reposeras y hasta heladeritas. Una de la mañana arrancan competencias de ‘willy’, he llegado a contar más de 30 motos. Y después, hasta las 4, hacen picadas. Largan en Urquiza y Córdoba y van hasta 12 de Octubre”.

“El Parque está cerrado, pero cuando terminan la picada ingresan por arriba de las veredas, por cualquier lado. Ayer fue tan alevoso que los vecinos tuvimos que hacer un poco de barullo para que vinieran los móviles -patrulleros-. Por suerte que pudimos irnos a dormir a las 2”, aseveró.

Además, anticipó que junto a un grupo de vecinos están analizando tomar medidas drásticas: “Ya estuvimos acopiando cubiertas, si en esta semana no tenemos una solución vamos a cortar calle Córdoba, como se ha vuelto la Argentina hoy, tierra de nadie o la ley del más fuerte”.

“Uno no quiere dar nombres, pero sabemos positivamente que no tienen presupuesto –Tránsito– para controlar, no les pagan horas extras y entonces no salen de noche. La policía nos dice que están atados de pies y manos, porque si el de la moto se cae, ellos se comen un sumario”.

“Hay que verlo para tomar dimensión de lo que está pasando, es tremendo”, sintetizó Gerardo.