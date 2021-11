Sinopharm en niños: piden citar a Vizzotti a Diputados

Diputados nacionales, encabezados por legisladores de Juntos por el Cambio, solicitaron que se convoque a una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y se cite a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y al jefe de Gabinete, Juan Manzur, para que brinden explicaciones “por los hechos que rodearon” la aplicación de la vacuna Sinopharm a menores de entre 3 a 11 años.

La disputa surgió a partir de lo dicho por Vizzotti, quien aseguró que China había comenzado el proceso de vacunación de menores con el fármaco en octubre, cuando en realidad recién se empezó a aplicar la semana pasada.

“En China y Emiratos Árabes ya se han aplicado en menores de 12 años y todos los datos de seguridad también son muy alentadores”, había asegurado la funcionaria en su momento.

“Me dirijo a usted en mi carácter de Vicepresidente 1º de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para solicitarle que en forma urgente convoque a reunión de la Comisión a la Ministra de Salud de la Nación, Dra. Carla Vizzotti, y al Dr. Juan Luis Manzur, Jefe de Gabinete de Ministros, para que brinden explicaciones ante las señoras y señores diputados que la integran, en forma presencial, por los hechos que rodearon la vacunación con Sinopharm de niños, niñas y adolescentes y que han tomado estado público en el día de la fecha”, indica la nota que enviaron al presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El texto resalta que “circulan observaciones de la Organización Mundial de la Salud que advierten que todavía no han finalizado los estudios de ciertas vacunas que ya se están aplicando para la inmunización de los niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte, el diputado nacional de Cambiemos, Waldo Wolff, dijo a Cadena 3: “Queda claro que la ministra no ha dicho la verdad. Dijo que la vacuna Sinopharm había sido ya aplicada en China a 500 millones de personas y el día que dijo eso no había sido aplicada a nadie allá”.

“Uno de los derechos que tenemos en democracia es el del acceso a la información, y en la vacunación pediátrica, son los padres los que tienen que decidir si la aplican o no”, agregó.

Resaltó que, “evidentemente, la vacuna no cuenta con el testeo que se les está diciendo a los padres que ha tenido”. “No quiere decir que sea mala o buena; no tiene que ver con eso. No se les puede mentir a los padres”, insistió.

“Es una obligación de un funcionario decir la verdad y Vizzotti no lo ha hecho, lo cual es una constante en este Gobierno que minimiza los estropicios que hacen con el acceso a la información”, concluyó.

Fuente: Cadena 3.