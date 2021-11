La columna de la Ubfal: Cathy Fulop palpita su participación en MasterChef

La periodista de espectáculos, Laura Ubfal, sintetizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 las noticias del mundo de la farándula, mientras Telefé prepara lo que será el prime-time de la próxima semana con dos finales y un debut en la pantalla que prometen estirar aún más la brecha respecto de El Trece, que no le encuentra la solución a sus bajos índices de televidentes.

Aquí, una síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Con mucho humor Oriana Sabatini alentó a su mamá, Cathy Fulop en su paso por MasterChef Celebrity 3 y dijo que lo mejor que le hizo su mamá en su vida son los huevos pasados por agua, en nota para Cortá por Lozano. Cathy confesó que está agotada y que estudió mucho para entrar al reality porque en su vida nunca cocinó más que algunas cosas sencillas y que ahora siente alguna vergüenza cuando se presenta ante el jurado de Donato, German y Damián. Precisamente dijo que los tres son bravos, habló de las caras que pone Betular pone unas cara que le da hasta miedo que prueben la cochinada que les hizo, que el Tano es como que le dice algo bonito, tan tierno, pero la manda a la Gala de Eliminación. Y hablando de su marido, Cathy contó que el Ova quiere tener relaciones todos los días y que ella estaría bien con dos veces por semana”.

“Se armó el punto de encuentro para el sábado y la lista de invitados de Andy Kusnetzoff será convocante. Por un lado estará PH, podemos hablar la doctora Ana Rosenfeld, nota por su duelo personal y también por ser la única vocera autorizada del caso Wanda Icardi. Con ellos participará del programa Jey Mammon, quien tiene el permiso de América TV para presentarse en el ciclo de Kuarzo para Telefe y está feliz con su late night y además está grabando su primer disco en duetos con grandes figuras, como Valeria Lynch, la Sole, con quien cantó en el Movistar Arena, y muchas más, para Sony. Además formarán parte de la propuesta Ingrid Grudke, con su nueva vida de fisicoculturista, el participante de MasterChef Celebrity 3, José Luis Gioia y completará la lista el reaparecido hermano de Susana, Patricio Gimenez, quien estuvo durante toda la pandemia radicado en el Uruguay”.

“La tormenta fue en la mañana del jueves, cuando Marcela Tinayre avisó que no llegaría a salir al aire a su programa de Las Rubias por KZO, porque la esperaba un auto para ir a Ezeiza y así viajar por una semana a Miami. Lo cierto es que se hacían las tres de la tarde y no había nadie que se hago cargo de la conducción del magazine. Su reemplazante, Diego Ramos, no estaba disponible para hacerlo; en el interín se bajó Juan Palomino, quien iba a hacer una nota al no saber quién iba finalmente a entrevistarlo y cuando ya iba a estar al frente de Las Rubias, Gabriel Oliveri, convocado de urgencia; Tinayre aplazó su auto y pudo animar el ciclo. Pero eso no fue todo. Porque este jueves y antes del programa, renunció la doctora Marcela Gotlib, quien ya no seguirá adelante con Marcela Tinayre y Adriana Constantini. Completó el trío en este jueves, Alvaro Norro. Al regreso de Miami de la conductora, seguramente habrá una vuelta de tuerca para estas “rubias” que llevan su quinta temporada al aire. Y dado que Marcela se tomó una semana, tal vez no esté ya el martes en la entrega de los Martín Fierro de Cable donde está nominada justamente por su labor de conducción. Habló del tema en el comienzo de su programa de este jueves”.