Federal A: Deportivo Madryn es campeón y Olimpo y Villa Mitre, en octavos

Deportivo Madryn logró un ascenso histórico a la Primera Nacional. El equipo chubutense le ganó 1-0 a Racing de Córdoba la final del Federal A por el primer ascenso en el Estadio Julio Humberto Grondona y jugará en la segunda división del fútbol argentino por primera vez en su historia.

El partido se jugó en la cancha de Arsenal de Sarandí y el único gol de la tarde fue de Sebastián Jeldres, a los 18 minutos de la segunda etapa.

Con este resultado, Racing de Córdoba deberá jugar los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.

CRUCES POR EL SEGUNDO ASCENSO

-Sol de Mayo vs. Defensores de Villa Ramallo

-Cipoletti vs. Juventud Unida de Gualeguaychú

-Sportivo Peñarol vs. Defensores de Pronunciamiento

–Olimpo vs. Sportivo Las Parejas

-Gimnasia y Tiro de Salta vs. Villa Mitre de Bahía Blanca

-Central Norte vs. Juventud Unida de San Luis

-Chaco For Ever vs. Independiente de Chivilcoy