Milito, tras la eliminación en la Copa: “El imperio quería a Boca en la final”

Fue una noche caliente en el partido que Boca Juniors le ganó 1-0 a Argentinos Juniors por la primera semifinal de la Copa Argentina, que se disputó en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Hubo una polémica con el gol anulado al Bicho de La Paternal que generó la bronca de su entrenador, Gabriel Milito. Luego del encuentro, el ex defensor disparó munición gruesa sobre el arbitraje, el manejo los clubes poderosos, en particular por las declaraciones previas del vicepresidente Xeneize, Juan Román Riquelme.

“La reacción fue de mucha bronca porque la primera impresión que tenemos es que el gol era válido, porque antes de que Ávalos convierta hay un toque previo que el línea tal vez no lo puede ver, pero el árbitro sí porque está cerca de la jugada, la escuchamos nosotros y el gol era legítimo. Reniero confirmó que le rozó la pelota antes de que le pegue Ávalos. Luego lo pudimos chequear. Sabíamos que para poder pasar teníamos que jugar muy bien y cuidarnos porque sabemos que esto es así, sabemos cómo es el fútbol”, aseguró en una larga entrevista con TyC Sports.

“Le dije al cuarto árbitro antes del gol anulado algo que no puedo repetir. Pero bueno, ya está, perdimos y no puedo hacer nada contra esto. Me gustaría que el fútbol que yo crecí y que me dio tanto empiece a modificarse. Que no se actúe más por ventaja”, afirmó.

Luego planteó su enojo con las declaraciones previas de Riquelme, sin nombrar a su ex compañero en la selección argentina: “Tuvimos ocasiones para ponernos en ventaja, pero los detalles también nos terminan dejando afuera o la eficacia. Y luego todo lo que rodea al mundo Boca, ya en la previa diciendo de que habíamos jugado con un día de anticipación y todo ese tipo de cuestiones que en lugar de engrandecer al fútbol argentino lo hacen cada vez peor porque si una institución como Boca sale a quejarse, qué queda para los demás. Nosotros en este campeonato nos cobraron tres penales seguidos y no salimos a quejarnos. Nosotros queremos jugar al fútbol de la mejor manera.

“El partido de hoy era importante, pero sabíamos que estos pequeños detalles nos iban a jugar en contra. No quiero que suene a excusas, pero ya estoy cansado de escuchar que sucede algo con los equipos grandes que salen a quejarse cuando en la mayoría son beneficiados. Esto pasa en el fútbol argentino y en el fútbol mundial; tuve la suerte de jugar en el Zaragoza, en el Barcelona, sé cómo las potencias condicionan a los arbitrajes y eso es una realidad para mí”, agregó.

Además, apuntó al poderío que tiene Boca Juniors: “Muchas veces los partidos empiezan a jugarse antes. No me gustaron los reclamos de Boca porque nosotros habíamos jugado un partido con un día de anticipación. En esos detalles la balanza se inclina para el más poderoso. Me molesta cuando los equipos poderosos salen a quejarse. Boca es un imperio y hoy teníamos que jugar contra ese imperio porque todo el mundo quería a Boca en la final, ustedes (el periodismo), la gente, pero la intención de pasar la tuvimos”.

Más tarde volvió a referirse a Riquelme, pero esta vez ya nombrándolo. “Lo conozco a Román desde hace muchos años y tuve la chance de jugar con él. Me molestó lo que dijo, cuando hablo de los reclamos de los equipos poderosos me refiero a eso. Un club tan grande como Boca no es necesario que salga a hablar. Román dijo que el presidente de Argentinos Juniors se mueve muy bien en AFA”, sostuvo al cambio de día del último partido del Bicho, que se vio obligado a eso por el homenaje que se le hizo a Diego Maradona el sábado pasado, jornada original para el encuentro Argentinos-Lanús.

“Tengo mis ideas del juego y de lo que hay detrás del juego y lo entiendo perfectamente. Boca y River generan lo que generan y en función de eso tienen una fuerza que el resto de los equipos no la tienen. Esto es así y es histórico”, subrayó.

“Yo quiero un fútbol mejor y eso lo hacemos entre todos, desde dar una noticia, desdramatizar una serie de circunstancias, pero bueno, mientras más sangre haya más rating hay y mientras. Quiero otro camino para el fútbol argentino, desde lo que sucede alrededor de la selección argentina… El exitismo es tremendo”, sentenció.

“En Estudiantes de La Plata un periodista se enojó porque yo no quería darle el equipo y empezó a criticarme. Por ejemplo, en el partido siguiente jugábamos con Nueva Chicago y hablé con él y le pregunté ¿cuántos puntos tiene Chicago? ¿Quién es su goleador? No sabía nada. Hay que hablar de fútbol y hay que ser muy cuidadosos con lo que se dice”, recordó sobre su paso por el Pincha.

Más tarde siguió criticando el tratamiento de la información e indicó que “había un periodista que salía por la medianoche que era pro futbolista, yo lo veía de chico, y luego empezó con un programa donde tuvo que hacer polémicas, criticó a los jugadores y hubo futbolistas que se sentaron con él”.

