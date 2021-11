Justiciera del Barrio Colón: “Si lo vuelvo a cruzar, lo mato a piñas otra vez”

Yanina es una de las protagonistas del video publicado en exclusiva por LA BRÚJULA 24, donde luego de sufrir el robo de su teléfono y realizar justicia por mano propia, golpeando al ladrón hasta que llegó la Policía. Esta mañana, con las pulsaciones más bajas, conversó con este medio y relató lo sucedido ayer por la tarde en el Barrio Colón.

“Esto fue a las 18:30, esperando sola que pase la 504 para ir a Villa Rosas. Me pegó un empujón en la parada de colectivo y se llevó mi celular. Con el tobillo fracturado, corrí tres cuadras”, resaltó la mujer, aún indignada por la delicada situación vivida.

Además, en su charla con el periodista Germán Sasso y el exfiscal Christian Long, relató que “pensé que me estaban haciendo una joda, me manoteó el teléfono. Lo miré a la cara y salió corriendo, lo perseguí, casi me pisa un auto. Le di dos piñas y lo tiré al piso, le pegué con el palo y lo retuve hasta que llegó la Policía”.

“Esta persona me decía que no tenía el teléfono, que se lo habían llevado para la toma. Yo no vi a ninguna otra persona. Estuvimos mirando el sector pero no lo encontramos . Cuando lo estaban subiendo al patrullero quiso huir, pero lo volví a agarrar a golpes. Quedó desfigurado, le van a tener que poner puntos”, agregó la mujer.

Por último, luego de confirmar que no conocía del barrio al atacante, puntualizó: “Me pedía que no le pegue más. Cuando lo bajaron en la comisaría también le iba a dar, pero me frenaron los policías. Si lo vuelvo a cruzar en la calle lo mato a piñas otra vez. Ninguno de los vecinos me frenó, me pedían que le siga pegando porque este sujeto ya le robó el teléfono a otras personas”.

Mirá el video (material sensible)