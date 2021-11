Macri deberá presentarse este miércoles ante la Justicia por la causa de espionaje

El expresidente Mauricio Macri deberá presentarse este miércoles al mediodía en el Juzgado Federal de Dolores para ser indagado por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.

De la última audiencia, Macri se llevó una semivictoria al lograr aplazar la declaración y al poner el juez que lo investiga, Martín Bava, en una situación incómoda. Esa incomodidad creció en las últimas horas después de que la Cámara Federal de Mar del Plata decidiera abrir el trámite para ver si Bava sigue con la causa o es apartado, como pretende el expresidente.

El tribunal marplatense hará una audiencia el 12 de noviembre para analizar la permanencia del juez que subroga en Dolores. La fecha se corresponde con el último día hábil antes de las elecciones. Macri, que hizo campaña con que Bava ya tiene escrito su procesamiento, se entusiasma con la posibilidad de que las definiciones queden para después del 14 de noviembre.

El primer cara a cara entre Macri y Bava no fue armonioso, y éste tampoco promete serlo. El expresidente se presentó el jueves pasado ante el juez que subroga en Dolores después de dos faltazos. Una vez allí, su defensor, Pablo Lanusse, preguntó si Macri estaba relevado del deber de guardar secreto en cuestiones de inteligencia que podrían afectar la seguridad nacional.

Con esa base y denunciando la falta de independencia del juez, el abogado de Macri pidió el lunes –por segunda vez– que se lo aparte. Bava respondió que el planteo no era sensato y lo rechazó in limine. La cuestión llegó a la Cámara Federal de Mar del Plata el lunes por la tarde.

La semana anterior, la Cámara Federal de Mar del Plata había confirmado al juez en el caso sin hacer la audiencia, aunque le había ordenado que actuara con mesura y prudencia. Lo que no le salió bien a Macri fue el intento de terminar de politizar la causa.

En el entorno de Macri confirman que irá a Dolores aunque deslizan que el juez debería postergar la audiencia hasta que la Cámara resuelva la recusación.

El interrogante ahora es qué hará Macri cuando esté frente a Bava nuevamente y después de haber reclamado que se lo relevara del secreto para declarar. Hasta la semana pasada, la estrategia estaba centrada en que hiciera un breve descargo –dijera que el juez no era competente y que no había existido el espionaje– y entregara un escrito. Por el momento no adelantan si esa estrategia sigue en pie.

Fuente: Página 12