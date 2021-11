La columna de la Ubfal: Flor de la V tendrá programa propio en América

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las noticias más descollantes del mundo de la farándula, después de que Doctor Milagro midiera muy bien, acercándose al final de la novela y promediando 15,5 puntos. Además, también fue una gran jornada en cuanto a caudal de televidentes para Bendita y 100 Argentinos Dicen, por encima de sus promedios diarios.

“La grabación del piloto será este viernes que viene. Flor de la V recibió una propuesta de Jotax para conducir un formato propio para América. Mientras seguirá como panelista de A la tarde con Karina Mazzocco donde estuvo ausente unos días por una cirugía de sus prótesis mamarias; Florencia cuenta con la derecha del canal para armar un programa divertido para las noches de los fines de semana. Y este lunes es un día particular para Flor porque celebró su nominación por su programa del 2019 en Magazine y, además cumple 13 años de casada y los celebró con sus seguidores en sus redes. Flor no se olvidó de agradecer el hecho de que el país haya conseguido la Ley de Matrimonio Igualitario, que le permitió casarse con Pablo Goycochea y contar con con una hermosa familia, legalmente constituida”.

“Con una remera de Diego Maradona y su novia Gianinna detrás de cámara, Daniel Osvaldo estuvo en este lunes en Los Mammones. Jey aclaró que no iba a molestarla y cumplió porque no se le escuchó ni la voz. El reportaje fue todo a favor de Osvaldo hablando de su trayectoria futbolística, con anécdotas varias y su relación actual con el mundo de la música. No hubo una sola pregunta incómoda ni relativa a su pasado amoroso o sus relaciones familiares y fue una suerte de homenaje de Gianinna a su novio, con la conducción de Jey, quien confirmó que la hija de Maradona fue parte de la producción consiguiendo saludos y dando data. El programa incluyó un saludo de Carlos Tevez. Osvaldo contó que conoció a Diego a sus 17 años y que era fanático enfermo del Diez. Lo pudo ver en la casa de los padres de la mano de Olarticoechea, que era su representante. El ex futbolista y actual músico habló de cuando participó en Bailando con las Estrellas en Italia y dio algunos pasos de salsa con Silvina Escudero. Osvaldo manifestó su bronca con Icardi (que viene de tiempos en que compartieron cancha y hubo un incidente entre ellos) y dijo que usa el verbo ‘icardear’. Y todo cerró con el show musical de Osvaldo y su banda, Barrio Viejo, vendiendo sus shows”.

“Terminada la incógnita de la ausencia de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, todo indica que hacia febrero habrá nuevo conductor en la primera mañana. Por ahora, como ya contamos, el reemplazante será Pablo Rossi y el que se prepara para armar la dupla matutina es Gonzalo Sanchez. Será así, porque Jorge Lanata se despedirá del aire de la radio el último viernes de este mes de noviembre, el 27 y al domingo siguiente dejará también la televisión y su ciclo PPT Box. Lanata cumplirá con su contrato en el mes de las elecciones legislativas y volverá a la radio el martes 1 de febrero del 2022 y habrá que ver si regresa a la pantalla de El Trece (seguramente sí) el año que viene. El periodista y conductor vino manteniendo un muy buen nivel de audiencia, tanto que hubo meses en que lideró como el programa más visto en esa pantalla, y este último domingo promedió 9.7”.