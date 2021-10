Dibu Martínez recibió otra goleada y sufre una racha negra en la Premier League

Emiliano Martínez sufre en la Premier League: esta vez fue víctima de West Ham, que goleó como visitante por 4 a 1 a su equipo, Aston Villa, en uno de los duelos correspondientes a las fecha 10 de la Premier League. No solo eso: Dibu recibió 12 goles en las últimas cuatro derrotas en fila. Además, el arquero argentino tuvo responsabilidad en el segundo tanto, en el que se excusó con un mensaje ante sus compañeros.

West Ham obtuvo su cuarto triunfo consecutivo en la liga y se posiciona en zona de clasificación a Champions. Es la sensación del fútbol inglés y avanza: también está en cuartos de final en la Copa de la Liga y pisa fuerte en la Europa League. Del otro lado, todo lo contrario. Los Villanos se hunden en la tabla y Dibu Martínez sigue amasando una estadística personal muy negativa.

Casi en el amanecer del partido, el visitante empezó a construir la goleada. El primer tanto fue de Ben Johnson a los 7 minutos de la primera parte. El defensor encaró con pelota dominada por la derecha, enganchó hacia el medio por el vértice el área grande y sacó un gran zurdazo al segundo palo para vencer a Dibu Martínez, que se estiró completamente, pero no la alcanzó.

Luego, Aston Villa llegó al empate a través de una gran maniobra individual del argentino Emiliano Buendía. El volante que juega en el equipo de Birmingham le ganó un duelo mano a mano a Pablo Fornals por la derecha y envió el centro atrás para que Ollie Watkins rematara al gol y pusiera el 1-1 a los 34.

La alegría le duró muy poco al local, porque West Ham, de inmediato alcanzó el segundo tanto. A los 38 minutos, Declan Rice disparó desde muy lejos y convirtió el 2-1 para el visitante. En el gol recibido, el arquero argentino tuvo cierta responsabilidad debido a que se arrojó un poco más tarde. Además, se lo ve diciéndole a sus compañeros que no llegó a observar el remate porque se vio tapado: “I can’t see it” (No puedo verlo), expresó el marplatense.

Las cosas no mejoraron, porque la segunda etapa comenzó mal para el local. A los 5, Ezri Konsa, defensor de Aston Villa vio la tarjeta roja por una dura infracción y luego de la intervención del VAR. Quien tuvo que salir reemplazado para que el entrenador Dean Smith fue Buendía que, enojado, se retiró directamente al vestuario.

El hombre de menos perjudicó de manera notoria a los de Birmingham. A 10 del final y luego de una estupenda atajada de Martínez, Pablo Fornals atrapó el rebote para empujarla a la red y conquistar el 3-1. A los 39 llegó el cuarto, gol que hundió mucho más a los locales. Gran pase de Michail Antonio para el argentino Manuel Lanzini que habilitó a Jarrod Bowen que anotó el 4 a 1 definitivo. El exRiver había ingresado a los 18 de la segunda parte en lugar de Rice.

Dibu, que en la semana viajó de urgencia a la Argentina desde Inglaterra para acompañar a su padre en un difícil momento de salud, no atraviesa un buen momento desde lo individual en el equipo y recibió 12 goles recibidos en los últimos cuatro partidos que además, fueron derrotas. Los dos ante Tottenham, los tres frente a Wolverhampton, los tres contra Arsenal y los cuatro de este domingo.

Fuente: La Nación