Mariana Cabrol y cómo transitar el cáncer con “Humor y Amor”

¿Es posible reírse y hacer reír cuando se tiene cáncer? Mariana Cabrol, actriz y comediante, puede.

En agosto de 2020, con la pandemia de Covid 19 en su punto más alto, detectó un bulto en su mama izquierda. Tiempo después llegó la confirmación a su sospecha: cáncer. “Volví a mi casa con la muerte encima, lloramos con mi pareja todo el día”, cuenta Mariana quien actualmente vive en Traslasierra, provincia de Córdoba.

La actriz confiesa que debió rearmarse. Al momento del diagnóstico, venía de realizar varios tratamientos de fertilidad; frente a la adversidad, comenzó a un camino que incluyó la medicina alternativa y por supuesto intensas sesiones de quimioterapia “roja” y “blanca”. Sin embargo, el tumor seguía creciendo, por lo tanto, debieron realizarle una mastectomía y extirparle la mama completa.

Lo que siguió fue y es un proceso de transformación admirable y conmovedor. Mariana creó un perfil de Instagram [email protected] donde tanto en primera persona como a través del personaje de “Marta, la trágica” parodia con agudeza los momentos más dramáticos de su enfermedad y los efectos colaterales de los tratamientos. “Yo tengo cáncer, no me lo contaron, eso me habilita a poder jugar y reírme de esto”, afirma.

Situaciones surrealistas, pasajes de tragicomedia, con eso Mariana va a fondo e impacta, hace reír y emocionar llevando a quien observa sus videos a un lugar de reflexión. Sin medias tintas señala que “el cáncer no es rosa: es oscuridad, angustia, miedo… el cáncer también es abrazo, amor, renacer”.

Hoy a las 19.30 hs, en el Instagram Live de La Brújula 24 [email protected], Mariana Cabrol compartirá qué significa “fluir por el inframundo” del cáncer y cómo renacer desdramatizando la enfermedad con el humor.