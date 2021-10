Piden la detención de Macri: “Es indignante su actitud”

La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitó la detención de Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes del submarino.

Esto se dio luego de que se conociera que el expresidente no se presentará en la declaración indagatoria prevista esta mañana. Al respecto, la propia Carreras habló con LA BRÚJULA 24 y dijo que “es indignante la actitud” de quien fuera máximo mandatario argentino entre 2015 y 2019.

“He pedido en la madrugada de hoy que se haga efectivo el apercibimiento que se da cuando alguien no se presenta sin causa eficiente. Tienen que ordenar su detención o conducirlo por la fuerza pública, como a cualquier persona. Es indignante la conducta del ex Presidente ante la Justicia, ante este grupo de personas que represento y toda la ciudadanía”, indicó la profesional.

Y recordó que Mauricio Macri “sabe esto desde el primero de octubre, pero jugó a las escondidas, se hizo notificar un día antes de la fecha de la primera indagatoria, luego esperó hasta el ´último día de gracia para que se apersone su abogado”.

“Es lo que le pasaría a cualquier ciudadano si recibe dos citaciones y las dos veces no se presenta sin justificar. En vez de eso mandó mensajeros. Una persona totalmente ajena a la causa, Patricia Bullrich, a través de una causa, en la que se comprometía a que el ex presidente se presentaría a derecho porque era un hombre republicano, pero no. La traicionó también a Patricia Bullrich”, sostuvo la abogada.

“Este individuo –por Macri– tiene el poder de los medios hegemónicos, de la derecha, no hay que olvidar que recibió la invitación de una universidad de EEUU para dar clases. Además, recibió el préstamo más importante de la historia del FMI para poder ganar las elecciones, y eso no le pasa a cualquiera”.

“Cristina –Fernández de Kirchner- fue a 8 indagatorias en un mismo día, –Héctor– Timerman que se estaba muriendo de cáncer también”.

“Mauricio Macri se valió de todo el aparato estatal, de la AFI, de sus agentes y empleados, de los fondos del Estado para solventar esta tarea, para hacer un seguimiento persona a persona con el uso de infiltrados. Fue durante 6 meses, al menos, que fue el material que se pudo encontrar”.

“Toda esa inteligencia que se hizo sobre este puñado de mujeres fue en su beneficio, porque los reportes apuntaban a eso, a no manchar su imagen”.