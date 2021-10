Tiene casi 100 años y se transformó en un gurú naturista en las redes

Ernesto “Puma” Marziani tiene 97 años. No toma una pastilla, es naturista y es una sensación en las redes con su podcast “Vivir 100 años”, donde habla de temas como la sexualidad, la muerte, la soledad y la alimentación.

“Gracias a Dios, no tomo ninguna pastilla. La pastilla que yo tomo es: “el alimento que sea tu medicina y tu medicina que sea tu alimento, allí está el secreto”, comentó en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

Este mendocino tiene recuerdos de Bahía Blanca porque hizo la conscripción en la Marina. “Iba a bailar a Bahía Blanca”, rememoró.

Se hizo naturista en 1960. Asegura que desde entonces más nunca comió carne y recomienda la ingesta de frutas. “Está la otra parte que dice: ‘Te alimentarás de las semillas de los árboles, allí está todo el alimento, la ciruela, la almendra, la nuez, el dátil, etc.”.

A sus casi 100 años Marzani afirma que no hay que tenerle miedo a la muerte. “Nunca pienso en la muerte y lo único que pido es es que me lleve dormido”, dijo.

Sus consejos atraviesan todos los aspectos de la vida y en medio de la charla aseguró que “el estrés lo tiene la persona que piensa mal y especialmente en negativo”. Por eso recomienda que “cuando pensás en negativo todo te va a salir mal, hay que decir, tres veces cancelado, porque el cerebro demora nueve segundos para grabarlo”.

Marzni resaltó la importancia del perdón, de “saber pedir perdón” y de la humildad: “Si no tenés humildad y paz interior, no sabés vivir. Podés tener mucha planta, pero eso no significa nada mientras no tengas paz interior”, afirmó.