Vizzotti adelantó con qué criterio se aplicaría la tercera dosis

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, consideró que la vacunación contra el coronavirus “se ralentizó”, y que es natural en los países con alto grado de inmunización. También se refirió a quienes no se quisieron vacunar y a la posibilidad de una tercera dosis el año próximo.

“El 90 por ciento de los mayores de 18 años iniciaron el esquema, así que (la vacunación) se ralentiza porque no tenemos muchas personas que necesitan iniciar el esquema y las segundas dosis están condicionadas a las llegadas de las vacunas y a que se cumpla el período mínimo (entre ambas dosis)”, sostuvo la funcionaria en declaraciones radiales.

Vizzotti aseguró que “se espera que el número de inmunizados realmente aumente, dado que se amplió la población objetivo”, en relación a la vacuna para menores de 18 años y a la llegada de nuevos envíos de Sinopharm y Pfizer.

Respecto de aquellos que no se quieren vacunar, estimó que hay un “10 por ciento de personas mayores de 18 años que no iniciaron el esquema”. Consideró que puede ser por tres motivos: “Puede ser que tengan dificultades en el acceso, que tengan dudas o hayan decidido no vacunarse”. Remarcó que se hace un relevamiento “casa por casa” para estudiar a ese 10 por ciento. Sin embargo, matizó: “Todavía tenemos más demanda que oferta y estamos trabajando en satisfacer esa demanda”.

En relación a una tercera dosis que se podría aplicar como refuerzo en 2022, la ministra se explayó: “No todas las vacunas y todas las enfermedades se comportan igual. Si yo tengo sarampión, es una enfermedad que da inmunidad de por vida; y si yo recibo el esquema de dos dosis de sarampión, tendré inmunidad a larguísimo plazo. Esto es totalmente diferente con los virus respiratorios. Si yo tengo Covid, puedo volver a tenerlo; y si me vacuno, la inmunidad no es de por vida ni me protege contra el ciento por ciento de las posibilidades de enfermarme”. De tal modo, Vizzotti, aseguró que “es por eso que estas vacunas, como la de la gripe, requieren refuerzos periódicos”.

Si se aplicara la tercera dosis sería en base a los criterios estipulados cuando comenzó la campaña de vacunación a fines de 2020: “Seguramente empezando por personal de salud, que el año que viene cumplirá un año de haber recibido la vacuna y tiene más exposición, y después los que tengan más riesgo”.

Fuente: Página 12