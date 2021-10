Pide ayuda para su hijo con parálisis cerebral: “La pandemia me lo dejó muy mal”

Marcela Cantero lucha día a día por salir adelante con su hijo Dylan de 19 años quien depende de ella debido a una parálisis cerebral que le impide moverse por sí mismo. Hace unos meses logró juntar el dinero para comprarle una silla nueva y una parte llegó en calidad de préstamo que ahora necesita devolver.

Explicó entre lágrimas lo difícil que es su situación, porque además de la angustia que asegura le genera tener esa deuda pendiente, ve cómo su hijo está cada vez más deprimido, primero por el encierro de la pandemia y luego por la muerte de su abuela hace cuatro meses.

Recorrió Bahía Blanca en junio vendiendo bonos contribución. “Los vendimos todos. La silla nos salía en 180 mil pesos, juntamos 100 mil pesos con los bonos y me prestaron los otros 80 mil pesos. Ahora estamos tratando de devolver lo prestado pidiendo ayuda otra vez a la comunidad”, comentó en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

“Está deprimido, esto de la pandemia me lo dejó muy mal. Ojalá los médicos me dijeran algo, pero no tengo a nadie que me ayude, estoy tratando de salir adelante con mi hijo como puedo”, afirmó.

Ha tratado de conseguir psicólogos particulares, pero “si no tenés plata, no valés nada”, asegura sobre lo difícil de cubrir los costos. Además, dijo que en el Hospital Penna lo evaluaron y le dijeron que no tenía nada. “Pero yo conozco a mi hijo y sé que la pandemia me lo dejó mal”, aclaró.

“Que me digan cómo poder sobrellevarlo, él es un adolescente de 19 años, entiende todo, lo único es que no puede hacer es movilizarse por sí mismo. El padre no está presente y soy yo la que está llevando esa carga y esa angustia”, agregó.

Para colaborar de cualquier forma con Marcela y su hijo Dylan, la pueden contactar a través del teléfono 291 447 0757.