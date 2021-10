La Cámpora exige el esclarecimiento del atentado en su sede

La agrupación kirchnerista La Cámpora exigió a la Justicia resultados de la investigación del atentado que sufrió su sede de Bahía Blanca el pasado 25 de mayo, ya que aseguran que a cinco meses del hecho no hay un avance significativo en la causa.

“A la fecha, la Justicia no sólo no encontró a los autores intelectuales ni materiales del hecho, sino que tampoco produjo ningún avance significativo en la causa. A casi 5 meses, seguimos exigiendo que den curso con urgencia a la investigación, para que este delito de extrema gravedad no quede impune”, dijeron en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Señala la organización política que “a 143 días del atentado, no hubo allanamientos ni hay pista alguna que conduzca hacia los responsables”.

“Las cámaras de la Municipalidad no funcionaban, con lo que fue imposible utilizar sus imágenes para avanzar en la investigación. La novena ciudad más importante del país no pudo aportar ninguna información que pueda permitir dilucidar un caso de violencia política hacia una organización del oficialismo nacional y provincial, pero de la oposición a nivel local”, señalaron en el texto.

El 25 de mayo en la madrugada una explosión causó daños en la sede de La Cámpora ubicada en Donado y Beruti, un hecho que fue condenado por todo el arco político de la ciudad. Algunas filmaciones mostraban a los supuestos autores materiales huyendo del lugar, pero sin que se viera claramente sus rostros.

“Recientemente, desde la Fiscalía, dieron a conocer un correo electrónico para que los vecinos y vecinas aporten datos. Un accionar que parece más una puesta en escena que la búsqueda real y efectiva de esclarecer el hecho”, dijo La Cámpora en su comunicado.

“Nuestra organización política, así como todas las que militan a diario por una sociedad más justa, se enfrenta a diario a los discursos de odio de dirigentes de la oposición, replicados hasta el hartazgo en redes sociales y medios masivos de comunicación. La consecuencia está a la vista: unidades básicas vandalizadas, agresiones orales y físicas a militantes y, en el caso de Bahía Blanca, un explosivo que, por suerte, no tuvo que lamentar personas heridas y afectó sólo bienes materiales tanto nuestros como de comercios y edificios vecinos”, concluyeron.