Así fue cómo cuatro policías le salvaron la vida a un nene con tareas de RCP

Un merecido reconocimiento tuvieron de parte de la superioridad cuatro agentes de la Policía Local que ayudaron a devolverle la vida a un bebé que sufrió un principio de ahogamiento en una pileta.

Se trata de Claudio Araque, Paul Bubeta, Kevin Domínguez y Lucrecia Berardo, que recibieron las felicitaciones por la comprometida intervención que realizaron mediante tareas de RCP.

“Veníamos circulando en el móvil y paramos en la casilla 5 de Abril. Siendo las 11 sale un llamado de emergencias que en calle Saavedra al 4000 había un menor ahogado en una pileta. En eso veo que venía un auto a toda velocidad y yo me bajo a preguntarle al conductor qué pasaba. Era el auto donde venía el abuelo y el nene que se había ahogado”, expresó Araque a LA BRÚJULA 24.

“Pido a emergencias que envíen con urgencia la ambulancia y, cuando me acerco, veo que el nene no tenía signos vitales, no respiraba y estaba morado, por lo que pedimos al hospital que nos estén esperando”, explicó en el programa “Nunca es tarde”.

CONTRATIEMPOS CAMINO AL HOSPITAL

El policía afirmó que, desde el barrio 5 de Abril hasta el Penna, fueron practicándole tareas de RCP a la criatura. Esa labor, sumada a lo que hizo la médica que recibió al nene en el centro de salud provincial, fueron determinantes.

“Es un momento súper difícil. Las sirenas del móvil, el hecho de tratar de calmar al abuelo mientras le preguntábamos cuánto tiempo llevaba el nene así, cómo lo habían encontrado; todo un tema…”, indicó.

En el trayecto al hospital surgieron imprevistos que lograron superar, contó el policía.

“Se nos paró el móvil y logramos darle arranque nuevamente; llegando al hospital, se cruzó un colectivo y bajamos para entrar corriendo al hospital. Le dimos el nene al abuelo y él lo entró junto con uno de mis compañeros. La doctora que lo atendió fue clave, porque lo devolvió a la vida nuevamente”, describió Araque, padre de dos nenes, aún conmovido por la situación.