Kicillof: “Gay no es agresivo como otros de su mismo espacio político”

En la extensa entrevista que le brindó esta mañana a LA BRÚJULA 24, en la cual no dejó tema por abordar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tuvo palabras elogiosas para con el intendente Héctor Gay, pese a encontrarse en veredas opuestas, ideológicamente hablando.

“Siempre tuvimos un buen trato, es una persona que no es como otros de su espacio político que son agresivos y despreciativos. Forma parte de un espacio político que ha sido muy dañino para la provincia. Siempre aposté a una convivencia, siendo el gobernador de la provincia completa, no de los que son oficialistas”, sostuvo Kicillof, sobre el jefe comunal bahiense.

No obstante, de´jó en claro que no comparte la mirada “con la gente que no criticó el tarifazo, el endeudamiento, la especulación y la desinversión en salud y educación pública”, al tiempo que agregó: “También dentro del PRO hay una aparición de sectores más desarrollistas como el de Manes que finalmente van a apoyar a Santilli, Vidal, Larreta y Macri”.

“En 2015 perdimos la elección por un punto e hicimos autocrítica, algo que no hizo el macrismo en 2019, acaso piensan que de la pandemia vamos a salir con tarifazo en dólares, sin crédito, con timba financiera, menos inversión, bajando los salarios y quitando los derechos. A mi me parece que no”, concluyó el Gobernador.