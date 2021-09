Aldana Frers: “Nuestra situación económica es desesperante”

Gastón Frers, conocido como el pistolero de Barrio Universitario, a quien se le acusa de intento de homicidio contra el exnovio de su hija Aldana, está a la espera de que se concrete el traslado a su casa, luego de que se le otorgara arresto domiciliario. La resolución fue apelada y mientras, su familia espera que el proceso no se alargue.

“Él está angustiado, anímicamente está mal. Ahora surge que el tema económico, que es más que crítico. Necesitamos con urgencia que regrese a casa”, dijo Aldana en La Brújula TV, donde además agradeció la decisión del juez de Garantías Esteban Usabiaga, a quien calificó como “muy humano”.

“Le quiero pedir a los jueces que resuelvan lo más rápido posible y que sean lo más humanos posibles, porque la situación es muy crítica y necesitamos salir adelante con urgencia”, pidió la joven, que aclaró que su padre es el único sostén de la familia y que carecen de los ingresos necesarios para la manutención.

Ella asegura que su papá la defendía de una relación tóxica que incluía maltrato y abuso, asegura que “el verdadero peligro para la sociedad es” su agresor, porque el “daño psicológico y físico se lo puede hacer a cualquier otra mujer”.

Aldana detalló que lo que desató la furia de su padre hace un par de meses, en un violento ataque armado que quedó filmado, fue “el audio que grabó, donde se escucha que esa persona me pasa a buscar y camino al trabajo me abusa sexualmente”.

“Mi papá me puso un grabador en el mochila y yo me enteré que me había grabado el día que pasó todo esto”, relató y agregó que “venía sufriendo desde hace tiempo” en una relación que empezó normal, pero que luego se tornó violenta.

Aldana asegura que una de las formas de maltrato que recibió fue de amenazas contra su padre, pues su novio insistía en que lo mataría.

La joven subrayó que su padre no quería matar a su novio, pues “sabe muy bien el manejo de armas; hace años que tiene armas y pudo haberle disparado en la cabeza”.

“Siento mucha angustia y mucha culpa; si se pudiera haber hablado lo que me estaba pasando se hubiera evitado, pero tenía temor de hablar”, reflexionó.