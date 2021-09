Lo dejó al cuidado de su casa, pero se la vendió

Eduardo Oscar Ochoa es un ex policía que está pasando por un mal momento. Y está indignado.

Según relató en La Brújula 24, hace un tiempo recurrió a una persona “de confianza” para que le cuidara la casa –Patagones 3469, en Harding Green– , mientras él se mudaba a lo de su actual pareja. Pero muy por el contrario, este sujeto primero se la usurpó y luego de la vendió a través de manejos espurios.

“Acá estamos, con algunos problemas. Desde octubre del año pasado vengo luchando para poder sacarlo, con denuncias hechas ante Policía y presentaciones en Fiscalía. En su momento, dejé la vivienda porque hice pareja y me fui a vivir con ella. Para que no quedara sola, por miedo a la usurpación, conseguí una persona de supuesta confianza, le hice un comodato interno con las condiciones de que se hiciera cargo de los servicios, mantenimiento”, recordó con bronca.

“Este señor es de apellido Gómez. Según me dijeron vecinos, había disturbios, gritos, peleas, y entonces le fui a reclamar el tema. Pero eso le cayó mal y empezó la controversia. Le pedí que me dejara la casa y me dijo que se iba a ir cuando quisiera. Resulta que un buen día me entero que él la vendió a otro señor que está actualmente”, refirió Ochoa.

Y siguió: “Tengo las escrituras, los impuestos, todo. Interviene la Fiscalía N°8. Yo fui auxiliar de la Justicia y voy por la parte legal para no hacer las cosas mal, entrar a las patadas no tiene sentido. Es lo único que tengo, yo ahora estoy viviendo en la casa de mi pareja”.

“Además, este Gómez antes de retirarse volteó un tallercito que había en la parte lindera, metió un camión y cargó todo lo que había adentro y se lo llevó todo. Por eso también tengo trabajando a un abogado”.