Alberto Fernández prometió “hacer lo que tuvimos que postergar” y “corregir”

Luego de reunirse con gran parte de los funcionarios del gabinete para analizar cómo seguir tras el golpe que significaron las elecciones PASO del domingo pasado, el presidente Alberto Fernández volvió al ruedo en el territorio.

En el medio de una serie de visitas a una fábrica de Burzaco y a una obra pública en Almirante Brown, el mandatario reconoció: “Sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que falta lo haremos, los errores cometidos no los volveremos a cometer, pero no condenemos al país al retroceso”.

Con un tono altamente efusivo y dispuesto a dar la pelea de cara a noviembre para revertir los resultados de las elecciones, el presidente entonó un discurso en el que hizo una autocrítica de la gestión del Frente de Todos y lanzó mensajes para la militancia de cara a las generales.

“Les pido que ninguno de nuestros militantes baje los brazos, con más convicción que nunca vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle que lo que está en juego es su futuro, no el del Gobierno. En noviembre no interrumpamos la Patria que empezamos”, dijo.

De ese modo, dejó en claro que una de las estrategias del oficialismo será ir a buscar los votos de aquellos electores y electoras desencantados con el gobierno nacional que tampoco quisieron dejarle su apoyo al macrismo.

“Necesitamos vivir en un país que crezca con gente invirtiendo en un país que da confianza, donde el trabajo sea un derecho, no un costo; donde el trabajo se proteja, no donde el empleador pueda despedir cuando quiera sin pagar indemnizaciones. Nosotros siempre fuimos un país que ampliamos derechos, no que restringimos derechos”, añadió.

