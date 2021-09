“Gracias al RCP y a una enfermera que apareció, a mi hijo lo tengo hoy con vida”

Tamara, mamá del nene de 2 años y 2 meses que fue salvado con una maniobra de RCP, relató a LA BRÚJULA 24 esos momentos de angustia que se vivieron el pasado sábado mientras su hijo se encontraba divirtiéndose en un local de juegos en calle Donado 30. Este medio informó ese mismo día sobre este caso ocurrido en pleno centro de la ciudad.

“Sufrió una convulsión febril, la segunda del año. El nene había terminado de jugar, sale corriendo y una señora me dice que mi hijo no se quería levantar y no reaccionaba. Me acerqué y estaba convulsionando”, expresó la mujer en diálogo con el programa “Nunca es Tarde”.

“Lo levanté y le dije a mi pareja que teníamos que llevar al nene al hospital; cuando lo sacamos para afuera estaba pálido, con los labios violeta convulsionando. Lo tratamos de reanimar ahí con desesperación, porque estábamos con nuestros otros dos chiquitos. Se acercó un hombre que estaba entre la gente mientras otros llamaban a la ambulancia y le empezó a hacer un RCP”, relató.

Tamara contó cómo se sucedieron los momentos de mayor dramatismo y resaltó lo necesario e importante de tener a personas capacitadas para realizar este tipo de maniobras para luego recibir la atención pertinente en un centro de salud.

“Una mujer llamada Lucrecia Lencina, que es enfermera del Hospital Municipal, le siguió haciendo RCP. Gracias a ella que estuvo 15 minutos haciéndole las maniobras hasta que llegó la ambulancia, a mi hijo lo tengo hoy aquí corriendo por toda la casa. Gracias al RCP y a la enfermera que apareció, a mi hijo lo tengo hoy con vida”, reflexionó.

La joven madre expresó su agradecimiento para todas las personas (incluidos los referentes de Defensa Civil y los inspectores municipales) que le ofrecieron todo tipo de ayuda: desde vehículo para llevar al nene al hospital, hasta dinero para poder afrontar los gastos que pudieran surgir en la manutención familiar.