Dichiara, uno de los pocos peronistas que festejó en la Sexta

En la Sexta Sección, Alejandro Dichiara es uno de los pocos peronistas que pudo festejar en estas PASO. El primer candidato de la lista seccional del Frente de Todos se impuso con el 63% de los votos en Monte Hermoso.

Luego, a modo de análisis, teniendo en cuenta que a nivel general la elección no fue buena para su espacio, Dichiara dijo en La Brújula 24 que “uno veía un disconformismo desgraciadamente en la gente, con la necesidad de que la Argentina se recupere, por el hecho de tener la economía parada, no poder mejorar la inflación, eso era lo que la gente nos reclamaban y se ve que no alcanzó con la explicación que le dimos”.

“Yo creo que en todas las elecciones legislativas, la boleta tira de arriba para abajo. Lo que está en juego es el modelo de país que queremos para los próximos años, si acompañan a lo que proponemos nosotros o quieren volver a lo del 2019. Evidentemente hay mucha gente que prefiere volver a ese período. Por eso tenemos que rever algunas cosas que hicimos mal sin dudas, creo que salir de la pandemia nos va permitir manejar nuestro presupuesto y mejorar el salario de la gente”, aseveró.

De igual modo, apuntó que “en este tiempo que tenemos por delante seguramente habrá cosas por modificar de la mano del Presidente y del Gobernado y de todos los referentes para poder mejorar la situación”.