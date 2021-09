“Los abrazo de amor”: Abel Pintos habló en la previa de su casamiento

Abel Pintos está en un mes de fiesta. Es que, de acuerdo a lo que anunció meses atrás en “La Peña de Morfi”, se casa este mes. Además, está preparando sus conciertos para octubre y eso lo tiene más que emocionado. Aunque se lo vio como coach invitado en “La Voz Argentina” no mantiene su asiduo contacto con los seguidores en redes sociales.

Pero esa ausencia se rompió este jueves, en el que dejó mensajes especiales: “Vengo de unos días de muchas cosas, hermosas todas y de estar muy presente en cada segundo disfrutando de lo que significa cada uno de esos instantes que la vida me da la oportunidad de experimentar. Me siento profundamente agradecido”.

Buenas! 🤗



Vengo de unos días de muchas cosas, hermosas todas y de estar muy presente en cada segundo disfrutando de lo que significa cada uno de esos instantes que la vida me da la oportunidad de experimentar.



Me siento profundamente agradecido — Abel Pintos (@AbelPintos) September 9, 2021

El cantante recibió en ese twit casi 100 respuestas en muy poco tiempo, todas aludiendo a su casamiento, al tiempo de descuento para verlo presentar “El amor en mi vida” y también, para el primer cumpleaños de su hijo Agustín (en octubre).

“Los ensayos de los shows cada vez salen mejor, esa es la intención obviamente, pero no siempre se logra que se sientan con tanta naturalidad canciones que son tan nuevas para todos los que las interpretamos. Está sucediendo y me tiene alucinado”, contó sobre lo que viene y siempre reservando su intimidad.

Los ensayos de los shows cada vez salen mejor, esa es la intención obviamente, pero no siempre se logra que se sientan con tanta naturalidad canciones que son tan nuevas para [email protected] [email protected] que las interpretamos.



Está sucediendo y me tiene alucinado. — Abel Pintos (@AbelPintos) September 9, 2021

“Ahora me toca “entrañar”. Más tarde o mañana les cuento más. Los abrazo de amor”, se despidió generando los comentarios de sus fans sobre si iba a comer entraña o quiso poner extrañar. ¡No le dejan pasar una!

La boda soñada

Enamorado de su familia y de la música, Abel Pintos se encuentra y disfruta de una nueva etapa. Tras presentarse en “La Peña de Morfi” con las canciones de su nuevo disco, confirmó su fecha de casamiento con Mora Calabrese, mamá de su hijo Agustín.

“¿Qué tenés que hacer el 25 de septiembre?”, le preguntó Gerardo Rozín en los “7 minutos de entrevista” con el cantante y compositor. “Casarme, celebrar esta unión y el amor”, señaló.

“Unos días antes nos casaremos por Civil y el 25 vamos a celebrar esa unión. Nos vamos a reunir con gente querida, por el contexto que nos rodea y celebrar esa unión”, señaló.

Sobre la proposición de casamiento a su pareja, destacó: “hay un video en Instagram sobre eso y no se escucha lo que digo. Le propuse compromiso y casamiento. Lo había estado pensando mucho y un día me levanté y dije: “no quiero seguir esperando”. Busque la manera de comprar el anillo y lo tenía todo el día en el bolsillo. Esperaba, no sé, que la luna estuviera más grande. Pero no pasó y en una situación de lo más cotidiana, le dije lo que sentía y lo que pensaba. Guille, mi hija más grande, lo terminó registrando medio escondida en una ventana”.

Abel confesó que decidió dar un “giro consciente” a su vida: “cambiaron muchas cosas. Es parte de una etapa que estoy viviendo con cambios internos muy grandes y me acompañaron mi familia, mis hijos y amigos. Superé y sané dolores tenían que ver con trabajo consciente de introspección y allí estaban las personas que me escuchaban. Me sentí muy bien compartiendo lo que me pasa y hoy, hay otra forma de hacerlo además de lo que hacía la música”

El cantante se refirió a sus hijos Guillermina (la mayor de Mora Calabrese que lo ama incondicionalmente) y Agustín sobre lo que le gustaría que heredaran: “cuando los veo, me pregunto qué será de sus vidas y cómo vivirán lo que les toque. Espero que vivan todo con libertad y expresarse con libertad. En eso está la felicidad”.

Fuente: La Provincia SJ.