Terminó con medio auto adentro de un pozo: “Alguien tiene que pagar”

Nicolás Saborido es un vecino bahiense que está pasando un mal momento. Y está indignado.

Es que durante las últimas horas del miércoles, mientras circulaba a bordo de su Renault Clio con su familia, terminó con el auto literalmente hundido en un pozo. Fue en Indiada y Haití y, según explicó el damnificado, no lo vio porque se encontraba tapado por el agua.

“No hay una tapa de ABSA supuestamente y me quedó encajado el auto. Arranqué paragolpes, estamos en Bahía lamentablemente”, lamentó en contacto con la redacción de La Brújula 24.

“El daño no sé cuánto puede ser porque todavía no me hicieron el presupuesto, voy a ver dos o tres mecánicos y algún chapista. Luego, en base a eso iré a la Municipalidad y ABSA, alguien se tiene que hacer responsable”, consideró.