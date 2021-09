“No creo que se pueda de buenas a primeras encabezar una lista”

Gustavo Posse, intendente de San Isidro, quien esta mañana brindará una conferencia de prensa en el local partidario de calle O’Higgins 71 y se reunirá con con su par Héctor Gay– , habló con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, y dijo que Facundo Manes no está en condiciones de encabezar una lista.

Primero, el referente radical se refirió al bochorno vivido en las últimas horas con la suspensión del partido entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias. “Fue raro, pero también tiene que ver con que hay una responsabilidad por parte del organizador, que vendría a ser como una AFA de Brasil. Creo que el partido se va a volver a jugar, no hay que tener expectativas de llevarse los puntos por escritorio. Seguramente se hará como última de las fechas, cuando no haya riesgo de ser eliminados por parte de ninguno de los equipos. Por lo demás, la responsabilidad es de los organizadores en Brasil. Se tiene que jugar, ya fuera de la presión de la tabla”.

Sobre su carrera política, Posse recordó que “ahora en diciembre voy a cumplir 22 años como Intendente, increíblemente, ingresé con 33 años y siempre me dediqué a esto. La verdad es que tengo misma la emoción en cada uno de los días, me tocaron épocas muy difíciles. San Isidro es un lugar bien considerado dentro de las normas ISO, entre los 4 o 5 partidos mejor ubicados en cuanto a accesibilidad al progreso social, acceso a cloacas, agua corriente. Es un lugar que está considerado dentro de los 3 mejores del país”.

“San Isidro es un municipio con la particularidad de que la salud pública toda es municipal, es el segundo polo de salud en el país, y el segundo polo educativo de la provincia, entonces toda esa concurrencia da lugar que sea un lugar importante. Tenemos zonas muy lindas que son nuestro orgullo. Después, el 85% son sectores medios y de ahí vengo, es mi matriz”, consideró.

Y por supuesto, la campaña política y su apoyo a Diego Santilli por sobre Facundo Manes, a pesar de provenir de un mismo espacio partidario, no podía faltar. Según detalló, “la elección es una elección donde Juntos ofrece el atractivo de poder elegir para ganar en noviembre, y el que está en condiciones de hacerlo es Diego, que está en la gestión. Es una elección muy fría, en un clima pesado, con dificultad de acceso al trabajo, la inseguridad. Por eso mi decisión desde el principio fue ir con Diego Santilli, más allá de que tuve entrevistas siempre con mucho respeto buscando una alternativa, pero siempre mirando a la sociedad. Después, ambas listas se reúnen mirando las elecciones de noviembre”.

“Todo ayuda –por la incursión de Manes-. Si Facundo no era un político antes, ahora ya lo es y va a ir haciendo sus primeras experiencias, sin dudas será un aporte. Pero no creo que se pueda de buenas a primeras encabezar y con eso dirigir el país. Sí hay que permitir hacer el esfuerzo, ver bien que alguien venga y lo intente. Aunque el que tiene la responsabilidad como es mi caso, de dirigir un municipio, y más en este momento, aquel que tiene una empresa, aquel que todos los días prepara en la mañana para que los chicos ingresen al colegio, el que da trabajo, no quiere que se haga experiencia, quiere que participe y que el que tiene experiencia pueda encabezar como Diego Santilli”, argumentó.

Desencanto social

“Nuestra generación vio que desde chicos dicen siempre que esta es la última oportunidad. La verdad es que 2023 es una oportunidad muy importante, pero no la última. Y lo que ocurre en los países cuando se pierden chances es que se siguen empobreciendo. Sí se puede decir que el camino por donde va el país es uno muy malo, que lo vuelve inviable. Entonces, la oportunidad del 2023 es ir armándola con Juntos desde ahora, y ponerle un freno a las arbitrariedades del actual gobierno”.

“Proponernos como oposición constructiva, que haya un equilibrio, y prepararnos para gobernar y hacerlo bien esta vez. Nosotros somos lo que se dice en la campaña de Santilli, con propuestas para el nuevo trabajo joven, para promover los nuevos trabajadores”.

Héctor Gay

“Voy a Bahía Blanca porque me vincula la gestión de Héctor Gay, que produce un cambio social profundo, silencioso, donde hay un proyecto de ciudad y región”.