El derecho de acceso al hábitat y las respuestas del Estado

Por Walter Larrea, abogado, concejal Frente de Todos

Seguramente usted, lector o lectora, habrá tomado conocimiento en los últimos tiempos de algún episodio de ocupación indebida de lotes desocupados, a manos de gente que cargados de pibes, viejos y discapacitados, con chapas y cartones han pretendido levantar sus ranchos, acuciados por la necesidad de contar con un lugar donde poder vivir. Y me atrevo a pensar que usted, lector o lectora, se habrá sentido indignado ante estos hechos que la tele le ha mostrado como delitos penales contra la propiedad privada.

No todas las ocupaciones de lotes ajenos constituyen “usurpación”, tal cual lo establece el art. 181 del Código Penal. Y en consecuencia, no deberían ser resueltos con la utilización de la fuerza pública (policías) sino con un abordaje multidisciplinario de la salud, la ancianidad, los derechos de los pibes, etc.

El Estado tiene la obligación de anticiparse al conflicto que implica muchas familias sin servicios, poniéndose en situación de conflicto con la ley, en la necesidad de tener un pedazo de suelo donde poder vivir. (Además, debería sancionar a todos los picaros y vivillos que hacen negocios con las necesidades de las personas humildes)

Hay que garantizar seguridad jurídica y hacer cumplir la ley. En la Provincia de Buenos Aires contamos con la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, sancionada el 29 de noviembre de 2012 El principal objeto de la Ley es la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable. En el plano internacional, innumerables son los Pactos y Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina que garantiza (o debieran garantizar) el acceso a la vivienda.

Pero las leyes pueden ser muy bonitas pero… si no hay recursos, prioridades y voluntad política no se lograrán alcanzar estos derechos. La respuesta actual, los desalojos con presencia policial y muchas veces violenta, solo contribuye a incrementar el problema y nunca es la solución. Antes bien, la soluciones habitacionales vienen de la mano de políticas de acceso al suelo, con servicios y con la presencia y acompañamiento del Estado local, provincial y nacional