Montenegro cruzó a Vidal por sus dichos sobre la droga: “Su discurso es ridículo”

El Loco Montenegro, ex jugador de básquet de la selección argentina y participante del último MasterChef Celebrity participó del debate que se generó en Intratables sobre los dichos de María Eugenia Vidal acerca del consumo de drogas.

“Una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra es vivir en la 1-11-14 rodeado de narcos y que te ofrezcan” dijo la candidata en una entrevista.

En respuesta a esta declaración, El Loco dijo, “Vidal no entiende que tomar cocaína me la tomo en Palermo, en la Villa o donde ella quiera. El discurso de la señora es ridículo. No entendió el problema real de las drogas. Esta mujer discrimina a los consumidores”.

Montenegro realizó fuertes declaraciones cuando Fantino le preguntó sobre sus años como adicto. El bahiense, con total sinceridad, dijo: “Yo soy un enfermo, soy un adicto y lucho todos los días para no consumir”

Además agregó, “Compré 100 gramos y gasté una fortuna”. Ante la pregunta sobre cómo salió de las adicciones El Loco expresó, “Mi herramienta para salir de las drogas fue salir a correr”.

