La columna de la Ubfal: todo sobre los primeros finalistas de La Voz

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, analizó las principales novedades de la farándula argentina, en un miércoles donde hubo 3 puntos para Jey Mammon con Fabiana Cantilo y 3,3 para Intrusos, con números que le cayeron bien a América, apoyados por la lluvia en Buenos Aires que también le hizo un guiño a Guido Kackza con sus 8 Escalones. La Voz Argentina, en la etapa decisiva, sumó otra vez más de 20 de promedio y hoy tendrá el desafío de medirse con el final del partido de la Selección Argentina de fútbol por las Eliminatorias.

Aquí, un resumen de la columna dentro del programa “Vive Cada Día”

“Con el 41.9% de los votos Nico Olmedo fue el ganador del team de Lali en La Voz Argentina y por el team Montaner el elegido fue Ezequiel Pedraza con el 34.8. Uno de Misiones y el otro de Rio Cuarto, Córdoba. Ambos competirán el domingo con quienes sean los triunfadores en este jueves por el voto de la gente de los equipos de Soledad y Mau y Ricky. Fue una noche con altos picos de rating para Telefe, con musical de la Soledad junto a David Lebon y mucho humor en el piso del vivo, sobre todo a la hora de verduguear a Marley por parte de Lali. Hubo momentos divertidos, de emoción y no faltaron los memes para Stefi Roitman, que apareció en un momento en el backstage para hablar con los participantes”.

Lali tirándole el respaldo de la silla a Marley me meoooooooo. La 👑 pensando en quienes no queremos fumarnos 11 minutos de tanda.#LaVozArgentina #TeamMontaner pic.twitter.com/FFuKPCALYN — 🍒CHARU🍒 (@wondercharu) September 2, 2021

“En diciembre cumplirá tres años y este 1 de setiembre, Salvador Uriel empezó el Jardin de Infantes en un colegio privado cerca del domicilio donde hoy vive con su mamá, Vicky Xipolitakis. Nada mejor para un niño que socializar con chicos de su edad en el jardín y más allá de cualquier conflicto con su papá, Javier Naselli y con el tema de la revinculación, es un momento clave en la vida de Salva. Sin mostrarle nunca la cara, por la cautelar que mantiene con el padre de la criatura, Vicky subió imagenes que reflejan la felicidad al iniciar una etapa clave en la vida de su hijo. Hace unos días, Vicky contó en el programa de Vero Lozano que comenzó unos cursos de oratoria en la UBA”.

Estas grande mi amor, hoy te vi más grande que nunca, con pasos firmes hacia esta nueva etapa.

Hoy vi en vos Salvi todo eso que crié , y no alcanzas a imaginar lo orgullosa que me siento de ser tu mamá.



Te ama hasta el infinito, tu mamá Vicky ❤️ pic.twitter.com/98txpYvR1I — Vicky Xipolitakis (@VXipolitakisOK) September 1, 2021

“Después de siete años de abogados, cruces, demandas y quejas, finalmente Nicole Neumann y Fabián Cubero llegaron a un acuerdo, como adelantó Mercedes Ninci, y firmaron los papeles que ahora deberán ser homologados en la Justicia para sembrar la paz en la familia con sus tres hijas, Indiana (12), Allegra (10) y Sienna (7). La modelo y conductora y el ex futbolista eran víctimas de cautelares que les prohibían mostrar las fotos de sus chicas, por decisión conjunta y ahora podrán hacerlo sin problemas. Por otra parte y tal vez sea lo más importante, firmaron el acuerdo de división de bienes y el tema de la autorización de viajes de las hijas con su papá o su mamá. Ahora que Nicole está formalmente de novia con Manu Urcera y se la ve feliz y relajada, todo se encaminó de manera amable entre la ex pareja. Cubero ya cumplió más de cuatro años en pareja con Mica Viciconte y seguramente también sentirá un alivio por este acuerdo con su ex porque es un padre presente. En su momento se había dicho que el ex futbolista reclamaba la mitad del costo de la casa donde vive Nicole (la chacra donde tiene sus animales es propiedad de ella de antes de casada), así que habrá que ver si ella decide vender, repartir y mudarse”.