Ricardo Móccero, intendente de Coronel Suárez, se refirió en conferencia de prensa a una serie de allanamientos que la Justicia Federal realizó en campos de su propiedad y de sus hermanos, y en un establecimiento rural que alquilan para la explotación de un tambo.

El jefe comunal tildó de “noticia descabellada” lo dado a conocer por medios de una amplia región y vinculó los procedimientos con una operación política de quienes representan a la oposición.

“A diez días de las elecciones no es casualidad. La oposición permanentemente ha buscado durante todos mis años de gestión tratar de ensuciarme, tratando de hacerme alguna cuestión, judicializando la política para que la gente piense lo peor y entonces no nos vote. La verdad ya no me sorprende el agravio con que han hecho estas cuestiones”, expresó.

“Adelanto –dijo seguidamente- que dio resultado negativo porque no encontraron absolutamente nada ni sé lo que buscaban. No había nada que encontrar ni nada que buscar. Esto es un ataque político. La gente tiene que estar preparada para esto y esta no va a ser la única denuncia. De acá a noviembre tendremos una catarata de denuncias”.

En compañía de una abogada que lo representa, el Intendente suarense anticipó que ya se presentó en el expediente a través del letrado bahiense Valentín Fernández y que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para desenmascarar a quien está detrás de esto”.

La causa que dio motivo a los allanamientos se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no han tenido aún acceso a otras circunstancias que figuran en el expediente.

En tanto fuentes de la Fiscalía del Doctor Santiago Ulpiano Martínez advirtieron que por el momento no existe imputación hacia nadie y que se encuentra en plena etapa investigativa la denuncia realizada por una joven por trata de personas.