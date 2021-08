Cormillot le deja mensajes a su hijo por nacer: “La familia te está esperando con amor”

Faltan apenas unos días para que llegue al mundo Emilio, el hijo que Alberto Cormillot espera junto a su esposa, Estefanía Pasquini. Y, a medida que se va acercando la fecha del parto, el nutricionista se va mostrando cada vez más emocionado. Sin ir más lejos, invitado a la mesa de Polémica en el bar, por América, no pudo contener las lágrimas luego de ver un informe en el que habían hecho un compilado de sus últimas declaraciones. “Creo que me la voy a pasar llorando de acá a que nazca”, reconoció.

Y contó que, aprovechando un viejo teléfono celular al que le puso una línea nueva, le deja videos por WhatsApp al pequeño por venir. El médico de 82 años, que ya es padre de Adrián, de 47, y de Renée, de 54, es consciente de que por la ley de la vida no va a poder estar al lado de su hijo hasta su adultez. Por eso, aunque confía en que va a vivir al menos tres décadas más para verlo recibido, decidió dejarle una serie de mensajes que le graba a diario.

¿Qué diferencia hay en ser padre a esta edad y cuando tuvo a sus hijos mayores? “Una es que, cuando estás por llegar a los 83, sabés que no vas a tener más chicos. Y la otra, es que sabés que estás en tiempo de descuento. A los treinta y pico eso no lo pensás”, explicó Cormillot. Y dijo que, pese a la polémica que se armó en torno a su paternidad, no se arrepiente de su decisión: “Lo volvería a hacer veinte veces más”.

Entonces, Mariano Iúdica comparó los videos que el médico le graba a su hijo con la película Mi Vida, protagonizada por Michael Keaton, en la que un hombre al que le diagnosticaron un cáncer terminal registra su día a día para que el bebé que se está gestando en el vientre de su esposa pueda llegar a conocerlo. “¿Se puede saber alguna intimidad de lo que le decís?”, le preguntó el conductor. Y Cormillot señaló: “Le cuento lo que hago, lo que significa él para mí y le leo cuentos”.

Sin embargo, el nutricionista explicó que espera ser él mismo quien le muestre esos mensajes a Emilio. Y dejó en claro que su decisión de traerlo al mundo no tuvo que ver con la necesidad de complacer a su esposa, que tiene 34 años y no había sido mamá. “Fue un acto de amor. Después, uno le puede poner cualquier intelectualización para justificar, de alguna manera, lo que hizo”, señaló.

En ese momento, Iúdica le pidió que mirara a cámara y le dejara un mensaje en vivo a su bebé. Y Cormillot, sin dudarlo, expresó: “Hola Emilio, acá estoy con tu hermano. Yo le dije si quería ser tu padrino y me dijo: ‘¡Si yo voy a ser el hermano!’”. Luego, el médico continuó con su mensaje al pequeño: “Te quería contar que, si bien tu nacimiento fue un poco polémico, no lo fue para nosotros. No lo fue para la familia. O sea: la familia te está esperando con amor”.

